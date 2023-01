Yannick Thoelen (KVM) scherp na nederlaag: “Moeten allemaal in de spiegel kijken, het is vijf voor twaalf”

“We begonnen niet scherp aan de wedstrijd”, opende de vervanger van de zieke Gaëtan Coucke. “Ik moet de credits geven aan Rommens, die die vrije trap fenomenaal in doel schiet. Nadien waren we even de kluts kwijt. We speelden onzuiver, zonder zelfvertrouwen. We maakten de foute keuzes, al herstelden we wel een beetje het evenwicht. Na de rust worden we gepakt op een omschakelingsmoment, waarna dan de penaltyfout - licht in mijn ogen - wordt gemaakt. Ik vond de manier waarop Vormer viel vrij onnatuurlijk. Na de wedstrijd zei Gano tegen me dat hij op het laatste moment wisselde van hoek. Ik had een beetje pech, want ik raakte de bal nog. Nadien creëerden we te weinig en maakten we te veel technische fouten.”