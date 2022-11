Yannick Thoelen (KVM) pakt clean sheet en ziet ploegmaats vijf keer scoren: “Malinwa is echt een bekerploeg”

Dat Defour en co. zich niet wilden laten verrassen, bleek uit de opstelling. De coach wijzigde amper, in doel kreeg Thoelen zijn kans. Na een enthousiast begin van de thuisploeg nam Malinwa over en scoorde het op de juiste momenten. Die 0-2 en 0-3 vlak voor en net na de pauze deden de wedstrijd op slot. “Voor de partij hebben we in de kleedkamer aangegeven dat er elk jaar wel verrassingen zijn in de beker”, opende de doelman. “Al vroeg zagen we dat Lokeren alleen op de counter of op stilstaande fases gevaarlijk kon zijn. Daar moesten we attent op zijn. We hebben dat volwassen aangepakt. Daarnaast hebben we aanvallend kwaliteit geleverd. De doelpunten die we scoorden, waren van mooie makelij.”

“Persoonlijk ben ik ook zeer tevreden. Voor de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Zulte Waregem, wist ik dat ik vanavond mocht starten. Ik ken mijn kwaliteiten en heb gedaan wat ik moest doen. Als ik speel, probeer ik mijn ploegmaats te helpen door voortdurend te coachen.” Door het mindere eerste deel van de competitie, is de beker een kans voor Malinwa om het seizoen nog wat kleur te geven. “Voor een club als Mechelen is de beker altijd een doel. Of we nu een mindere start hebben of niet. Malinwa is echt een bekerploeg. Het is een toernooi waar we in willen groeien, zonder daar echt druk op te zetten. Als we deze vorm nog kunnen verbeteren - we spelen al een pak beter - en we wat geluk hebben met de loting, kunnen we misschien wel wat betekenen.”

Of Thoelen ook de rest van de bekercampagne mag afwerken, is nog niet helemaal duidelijk: “Er zijn geen afspraken gemaakt. Vanavond mocht ik spelen, voor de volgende partij is het afwachten. Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd”, sloot Thoelen af.

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League