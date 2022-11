Yannick Mols pakt met Wezel eerste periodetitel: “We zaten al in de kantine toen we het nieuw vernamen”

Wezel Sport is de eerste periodekampioen in derde nationale B. De kampioen van vorig seizoen in eerste provinciale had tegen Termien genoeg aan een 3-3 gelijkspel om Houtvenne nipt achter zich te houden. Opvallend was dat Wezel pas zekerheid had toen de spelers reeds in de kantine zaten.

De spelers van Wezel Sport beleefden zaterdagavond geen alledaags avontuur. Op het moment dat de partij tegen Termien werd afgefloten was Houtvenne, dat een een half uur later aan de wedstrijden tegen Diest was begonnen, nog de laureaat.

“Het was een heel eigenaardig gegeven”, reageerde Yannick Mols. “Het zag er lange tijd naar uit dat Houtvenne het zou halen. Maar in laatste tien minuten van die partij werd nog drie keer gescoord. Op dat moment waren wij reeds gewassen en stonden we in de kantine. Het nieuws dat het uiteindelijk toch was gelukt, zorgde voor veel uitbundigheid.”

Moeilijk

Wezel kreeg zijn eerste succes niet op een schoteltje gepresenteerd. Zoals verwacht liet Termien een heel sterke indruk na. “Wij hebben het voordeel dat we over een ploeg beschikken die er de volle negentig minuten voluit voor wil gaan. Dat was tegen Termien ook nodig. Maar als het dan lukt is de voldoening bijzonder groot.”

Onverwacht

Wezel werd vorig seizoen kampioen in eerste provinciale, en wapende zich stevig om de strijd in derde nationale aan te gaan. Zo kwam onder meer Yannick Mols over van Houtvenne. “Ik ben blij dat ik de stap heb gezet”, zegt de aanvallende middenvelder. “Uiteindelijk is derde nationale een reeks waarin heel sterke ploegen actief zijn. Als je dan na tien wedstrijden de eerste beloning in ontvangst kan nemen, is dat zonder meer een opsteker.”

Houtvenne

De topwedstrijden blijven zich voor Wezel aandienen. Volgende vrijdag, 11 november, is Wezel om 20 uur gastheer voor Houtvenne. “Voor mij wordt het een heel speciale wedstrijd”, geeft de Balenaar toe. “Van de ploeg van Houtvenne zijn er nog slechts een paar spelers aanwezig. Maar het zal alleszins een prestigeduel worden. Wij kunnen nu met veel vertrouwen naar de toekomst kijken, en trachten om deze weg verder te zetten.”