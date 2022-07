Yannick Michiels pakt brons op het WK sprintoriëntatie

“De kwalificatie verliep prima”, begint Michiels het verhaal van zijn WK. “Met een eerste plek stootte ik vlot door naar de finale waarin ik als voorlaatste mocht starten. De finale ging prima. Toen ik aankwam had ik de derde tijd, maar na mij startte nog een sterke Brit. Ik hoorde de speaker zeggen dat zijn tussentijden sneller waren. Ik dacht toen: alweer vierde! Het leek een teleurstelling te worden. Maar plots kwam mijn trainer Peter Kelchtermans me melden dat de Brit een controlepost had gemist. Van enorme teleurstelling ging ik naar totale euforie. Eerst wilde ik het niet geloven. Ik dacht: is dit een mop? Indien de Brit wel z’n controlepost aangetikt had, had ik er wellicht nipt voor geëindigd. Dus ik verdien de medaille wel. Bovendien is het oriëntatielopen. Je mag geen posten missen.”

Wat hij presteerde is niet te onderschatten. In België is het een ‘kleine’ sport, in Scandinavië en Midden-Europa heeft het oriëntatielopen een vergelijkbare status als pakweg veldrijden in België: profteams, live-uitzendingen op tv, enzovoort.

‘Historisch’

“Het is een uniek moment”, beseft de Mollenaar. “Voor de Belgische oriëntatiesport is het historisch dat ik als eerste Belg een medaille win op een WK. Het zilver op het EK vorig jaar was ook al mooi, maar een WK blijft altijd nog iets specialer. Ik beoefen deze sport nu tien jaar op eliteniveau. Ik heb er hard voor gewerkt. De medaille is dan ook een enorme ontlading. Fantastisch voor mijn palmares. Het zal hopelijk de oriëntatiesport een boost geven. Ik weet waarom ik zo hard werk. Ik heb er zoveel keren nipt naast gegrepen en nu is het eindelijk gelukt.”

Finale voor Wouter Hus en Warre De Cuyper

Zijn teamgenoten maakten het ook helemaal waar. Mollenaar Wouter Hus en Herentalsenaar Warre De Cuyper realiseerden hun ambitieuze doel om de A-finale te halen. Hus werd daarin 36ste en De Cuyper 44ste. “Een medaille was al historisch, maar dat we met drie mannen de A-finale halen is helemaal speciaal. Dat was nog nooit vertoond. Dat bewijst hoe hoog het algemene niveau ligt. Het ziet ernaar uit dat het EK in 2025 naar België zal komen. Ik wil nog drie jaar alles op de oriëntatiesport zetten. Een EK voor het thuispubliek wil ik echt nog wel meemaken.”

Maar eerst zijn er de Wereldspelen in Birmingham waar hij nu vol vertrouwen naar kan toeleven. “In 2017 haalde ik zilver op de Wereldspelen. Ik geloof nu zeker in mijn kansen”, klinkt het vol vertrouwen. “Donderdag reis ik al naar Birmingham om te acclimatiseren en nog wat te trainen. Op 15 juli doe ik er de sprintafstand.”

Lees ook: meer atletiek