Yannick Michiels gaat voor medaille op WK sprintoriëntatie in Denemarken

Dat vertrouwen put hij uit zijn goede voorbereiding en sterke wedstrijdresultaten. “De World Cup in Zweden eind mei was de enige race die als internationale waardemeter gold. Met een derde plaats was ik heel tevreden. Ik deed ook een stage in Denemerken waar ik het Deens kampioenschap meepikte. Daar eindigde ik ook derde in een sterk veld. De voorbereiding verliep prima. Ik ben nu net 10 dagen in Finland geweest voor een verplicht nummertje voor mijn Finse club: de Jukola. Dat is de grootste aflossingswedstrijd ter wereld. Ik liep er de vierde splittijd op 1600 lopers op 17 seconden van de winnaar. Tussendoor nam ik de nodige rust. Ik had er ideale faciliteiten om het WK voor te bereiden. Nu ben ik vier dagen thuis geweest en vrijdag reisden we af naar het WK met de Belgische ploeg. Zondag is er de mixed relays. De ambitie voor België is niet zo groot. Voor mij is het vooral een ideale laatste prikkel richting de sprint op donderdag. Voor de knock-out-wedstrijd op dinsdag pas ik omdat ik echt alles op de sprint wil zetten.”