Yannick Mertens wint P700-toernooi padel maar blijft in de eerste plaats tennisprof: “Ik denk nog niet meteen aan stoppen”

“Of ik met het padel een nieuwe passie gevonden heb? Ik doe het alleszins zeer graag”, aldus de Lennikenaar. “Met Tennis SDI heb ik al wat interclub gespeeld en als het uitkomt, neem ik graag ook deel aan enkele toernooitjes. Maar goed, tennis is en blijft toch waar het bij mij allemaal om draait en waar ik mijn brood mee verdien. Dat zal ook niet zo snel veranderen. Maar het is niet omdat het voor mij gewoon een plezant tussendoortje is dat we niet willen winnen als we in die kooi stappen. Ik had al eens eerder een toernooi met Jurgen gewonnen en net als toen moesten we ook nu geen enkele set prijsgeven. Ik denk dat ik nu aan veertien matchen zit zonder setverlies, dus we mogen zeker niet klagen. Het is nochtans een hele andere sport, veel tactischer vooral, en echt tijd om me daar nog meer in te bekwamen is er niet echt. Dat gezegd zijnde kan het misschien snel veranderen nu we binnenkort zullen stijgen naar het hoogste P1000-niveau.”