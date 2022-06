Yannick Mertens wint P700-toernooi, maar blijft in de eerste plaats tennisprof: “Ik denk nog niet meteen aan stoppen”

“Of ik met het padel een nieuwe passie gevonden heb? Ik doe het alleszins zeer graag”, aldus de Lennikenaar. “Met Tennis SDI heb ik al wat interclub gespeeld en als het uitkomt, neem ik graag ook deel aan enkele toernooitjes. Maar goed, tennis is en blijft toch waar het bij mij allemaal om draait en waar ik mijn brood mee verdien. Dat zal ook niet zo snel veranderen. Maar het is niet omdat het voor mij gewoon een plezant tussendoortje is, dat we niet willen winnen als we in die kooi stappen.”

“Ik had al eens eerder een toernooi met Jurgen gewonnen en net als toen moesten we ook nu geen enkele set prijsgeven. Ik denk dat ik nu aan veertien matchen zit zonder setverlies, dus we mogen zeker niet klagen. Het is nochtans een hele andere sport, veel tactischer vooral, en echt tijd om me daar nog meer in te bekwamen is er niet echt. Dat gezegd zijnde kan het misschien snel veranderen nu we binnenkort zullen stijgen naar het hoogste P1000-niveau.”

Zeurende linkerpols

Mertens blijft dus in de eerste plaats voltijds tennisser, al loopt dat na corona met horten en stoten door onder meer aanhoudend blessureleed. “Dat ik ondertussen ben afgezakt naar een 755ste plaats op de wereldranglijst heeft voor een stuk met die zeurende linkerpols te maken waar ik sinds vorig jaar last van heb”, legt hij uit. “Een inspuiting met cortisone leek een tijdje soelaas te bieden en in maart heb ik er nog eentje laten zetten. Maar desondanks steekt de pijn altijd opnieuw de kop op, vooral als ik te lang op de zware gravelvelden speel. Om die reden probeer ik tegenwoordig zo weinig mogelijk op die ondergrond te tennissen, al was er tijdens de interclubs met Gantoise en in Nederland natuurlijk geen ontkomen aan. En in de zomermaanden in Duitsland zal dat niet anders zijn. Ach, met de oefeningen die ik momenteel doe, is de polsblessure gelukkig weer redelijk onder controle.”

Nog niet stoppen

“Hoe ik de toekomst zie? Ik besef al te goed dat ik er op mijn bijna 35ste niet jonger op word en dat is stilaan ook wel iets om mee rekening te houden. Zo heb ik het reizen ondertussen wel een beetje gezien en probeer ik meer toernooien in de buurt of omliggende landen af te werken. Alleen aan stoppen denk ik nog niet meteen. Hier en daar wordt er al eens gepolst of ik een andere rol in het tenniswereldje zie zitten, maar die boot houd ik momenteel nog zoveel mogelijk af”, besluit Yannick Mertens.