Yannick Lambrecht is de nieuwe coach van Basket Willebroek: “Mikken op een plaats in de top-vijf”

Na vier seizoenen stopte de samenwerking tussen Phantoms en Yannick Lambrechts. Lang bleef hij niet zonder club. Basket Willebroek is geen onbekende voor Lambrechts. Hij sloot daar zijn spelerscarrière af en was er twee seizoenen coach bij de U21.

“De voorbereiding verliep zoals verwacht. Met ups-and-downs. We wonnen tegen Kontich maar gingen onderuit tegen Sijsele. In de beker van België misten we net de kwalificatie voor de volgende ronde.”

“Er zijn nog werkpunten. De ploeg staat nog niet waar ze moet staan. Ik moet de spelers nog leren kennen. De spelers moeten mijn visie en systemen opnemen. En dat vraagt tijd. Ik geloof in de capaciteiten van onze kern. We hebben een zeer uitgebalanceerde spelerskern. We hebben ervaring. We hebben veel shotkracht, zeker van achter de driepuntlijn. We hebben kracht en body onder de korf. Als we dit kunnen combineren met snel transitie basket, dan zullen we bovenaan meedraaien.”

Gunstige kalender

Willebroek behield het vertrouwen in de spelersgroep van vorig seizoen. De kern werd grotendeels behouden. Er kwamen drie versterkingen bij.

“De kern werd grotendeels behouden. De aanwinsten zijn Olivier Maes, vorig seizoen bij Gent, de Nederlander Nick Kantelberg, vorig seizoen bij Elite Athletes, en Yannick Schoepen, die twee jaar niet heeft gespeeld.”

“Yannick Schoepen zoekt nog naar wedstrijdritme, hij was lang afwezig. Thierry Marien heeft last van een schouderblessure. Hij heeft net de training hervat. Ik verwacht dat hij nog één maand nodig heeft vooraleer hij weer wedstrijden kan spelen.”

Basket Willebroek wil in Top Division 2 bovenaan meedraaien.

“We mikken op een plaats bij de top-vijf. We hebben een gunstige kalender. Van onze eerste vier wedstrijden spelen we er drie in de eigen zaal. We beginnen tegen Asse-Ternat, ploeg die is overgekomen uit eerste landelijke. Meteen een goede test om te zien hoe ver we staan.”

“Er is geen dominante ploeg in de reeks. Ik verwacht Sijsele en Oostkamp bovenaan. Op verplaatsing bij de Waalse ploegen zal het altijd lastig zijn.”

Basket Willebroek

Coach: Yannick Lambrechts

Kern: Robin Haerbos, Olivier Maes, Mick Kantelberg, Ruben Luyten, Jorrik Vergouwen, Bowie Lenaerts, Toly Kazakis, Yannick Schoepen, Thierry Marien, Nelson Louahal-Hilaire.