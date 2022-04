Yannick Laleman en WS Oudenburg azen na straffe reeks op een eindrondeticket: “We hebben het momentum mee”

VOETBAL DERDE PROVINCIALE BWS Oudenburg is met vijf zeges op rij aan een opmars bezig. De blauw-witte vereniging staat intussen op een vijfde plaats in het klassement, op twee punten van Ruddervoorde en op drie eenheden van het nummer 3, FC Lissewege. Met nog twee matchen te gaan, maakt de club van coach Stefan Schwarz nog kans op een ticket voor de nacompetitie.

“We willen dolgraag de eindronde spelen, maar we staan wel voor een moeilijke opdracht”, beseft Yannick Laleman. “Leider Koekelare, dat 5 punten meer telt, komt dit weekend immers op bezoek. Ze zijn volop in de running voor de titel, maar hun eerste achtervolger Jong Male hijgt met slechts één punt achterstand in hun nek. Het wordt dus een match waarin aan beide kanten weinig cadeautjes zullen worden uitgedeeld.”

“Voor de ogen van onze supporters, die opnieuw een sfeeractie op poten hebben gezet, hopen we dat we de gedoodverfde titelfavoriet een hak kunnen zetten”, aldus nog Laleman. “In de heenronde wisten ze ons met een droge 3-0 te kloppen, wat vooralsnog de enige match dit seizoen was waarin we niet konden scoren. We zijn uit op revanche.”

Amper tegengoals

Met vijf zeges op rij, tegen linkerkolomploegen Jong Male, Ruddervoorde, Eernegem, De Haan en nu ook Daring Brugge, heeft Oudenburg het momentum alvast mee. “Tegen Daring Brugge speelden we niet onze mooiste match van het seizoen, maar op dit punt in het seizoen telt enkel het resultaat”, stelt de middenvelder. “Ik scoorde halverwege de eerste helft na een listige doorsteekpass van Notredame de 0-1 en vlak aan het begin van de tweede helft op een lange bal van Deschacht de 0-2. Nadien wrongen we nog een heleboel kansen de nek om. Zo troffen we twee keer de lat. Na de aansluitingstreffer van Daring werd het nog een bitsige slotfase, maar de drie verdiende punten namen we mee naar huis.”

“Het vertrouwen zit goed, de sfeer is uitstekend, we hebben weinig last van blessures en coach Schwarz blijft het vuur aanwakkeren”, geeft Laleman mee. “Sinds de winterstop verloren we slechts één keer en slikken we amper nog doelpunten. Iedereen weet wat van hem verwacht wordt. De organisatie staat op punt. We werken met veel geloof in eigen kunnen naar de topper tegen Koekelare toe.”

Derde provinciale B: WS Oudenburg – VV Koekelare: zondag 24 april om 15 uur

