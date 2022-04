Yannick Glorieux na het gelijkspel van Sezoens Bocholt tegen Sporting Pelt: “Iedereen terug op scherp zetten voor de komende bekerfinale tegen HC Tongeren”

Zaterdagavond in een sfeervolle Damburg kregen we een heruitgave van de halve finale in de Final Four van de BENE-League tussen Sezoens Bocholt en Sporting Pelt. In Den Bosch was Sezoens Bocholt duidelijk te sterk. Bij de start van de Belgische play-offs bleven de Damburgers steken op een 28-28 gelijkspel. In de slotseconde werd de overwinning uit handen gegeven.

“Jammer, want we gaven de overwinning zelf uit handen”, stak een ontgoochelde Yannick Glorieux van wal. “Meestal schieten we goed uit de startblokken en zeker in de duels tegen de buren uit Pelt. Deze keer waren we niet alert genoeg de eerste minuten en Pelt kon een voorsprong nemen met drie doelpunten. We vochten terug en bij de rust was alles weer in balans.”

“Het moest in de tweede helft gebeuren”, vervolgt de linkerhoekspeler. “Iedereen was zich daarvan bewust en we namen de partij in handen. Aanvallend lieten we enkele steekjes vallen en zo bleef Pelt in het zog. Twee minuten voor het einde stonden we op een zucht van de overwinning met een 28-26 tussenstand. Maar de ervaren Vlatko Tasevski scoorde nog twee keer en de gelijkmaker viel echt in de laatste seconde.”

Bekerfinale tegen HC Tongeren

“Bij de start van de play-offs is dit gelijkspel geen ramp”, weet Tongerenaar Glorieux. “We hebben ons lot nog volledig in eigen handen. Of we niet in een dipje zitten? Dat is een conclusie die onmiddellijk wordt genomen als Bocholt eens twee keer na elkaar niet kan winnen (fel). Akkoord, we zijn er allemaal nog niet volledig overheen dat we in de finale van de BENE-League het lieten afweten tegen de Lions. Een collectieve off-day kan eens voorvallen. Ja, het was zeker op een slecht moment, maar tegen de Lions was ook niet alles slecht hé. Alleen verloren we de pedalen in het slotkwartier en speelden we niet meer als één blok. Het gelijkspel tegen Pelt is anders. Ik moet toegeven dat we een aantal zaken zeker moeten bijstellen, maar met een tikkeltje geluk aan onze kant winnen we tegen Pelt.”

“Nu zaterdag gaan we voluit tegen HC Tongeren in de finale van de beker van België,” gaat strafworpspecialist Glorieux voort. “Een speciale finale tegen mijn ex-club Tongeren. De Ambiorixzonen trekken op het einde van het seizoen de stekker definitief uit. Tongeren en Initia Hasselt slaan de handen in elkaar om volgend seizoen te starten met Hubo Handbal. Uiteraard wil Tongeren afscheid nemen met een prijs. Ze gaan een muur bouwen zoals de echte Eburonen en zullen knokken voor elke bal. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd, maar dit Bocholt heeft veel kwaliteit in huis en we moeten uitgaan van onze eigen sterkte.”

Iedereen terug op scherp zetten

“We gaan deze week scherper trainen”, stelt Glorieux. “Iedereen moeten we terug op scherp zetten. We zitten zeker niet in een dipje. De vorm is aanwezig, alleen moet alles een tikkeltje beter dan de voorbije twee wedstrijden. Een tandje bijsteken is nodig. Scherper zijn bij de concentratie en intensiteit is een eerste werkpunt. Ook moeten we meer de bal laten rondgaan. Niet overhaast willen scoren, maar onze kwaliteiten optimaal benutten. Uitpakken met ons defensief sterk blok en zorgen voor een bliksemsnelle omschakeling. T1 Bart Lenders zal ons klaarmaken voor die bekerfinale. We willen absoluut die beker winnen. Zijn we ergens verplicht aan ons status en de geweldige supporters.”

Toekomst?

“De geruchtenmolen is al enkele weken aan de gang”, stelt Glorieux, die kan terugblikken op een schitterende campagne bij de Red Wolves. “Ik wil even de puntjes op de i zetten. Er is interesse van mij en mijn vriendin om volgend seizoen de stap naar het profleven te zetten. Ik ben 26 jaar en als ik wil profspeler worden is het nu of nooit. Ik heb een Franse makelaar en die speurt de transfermarkt af. Er zijn enkele clubs die belangstelling tonen, maar nog niks concreets. Waarom het zo lang aansleept? Is logisch hoor. De meeste transfers komen tot stand in april. Hier in België kan het sneller. Zo heeft Bocholt zich reeds versterkt voor volgend seizoen met Ilyas D’hanis van Initia Hasselt en ploegmaat bij de Red Wolves. Voor een transfer naar het buitenland komt er meer bij kijken. Mijn makelaar speurt de clubs af in Frankrijk, Spanje en Portugal. Waar er plaatsen vrijkomen bij leuke en interessante clubs zal hij mij zeker voorstellen. Het moet buiten het profbestaan als handballer ook vlot leefbaar zijn. Mijn vriendin komt mee en we willen ook wonen in een mooie omgeving.”

“Of Bocholt op de hoogte is van mijn eventuele plannen? Natuurlijk. Bocholt zal ondertussen ook wel contacten leggen met enkele spelers die mij kunnen opvolgen, moest ik vertrekken. Ik wil de stap zetten en hoop dat er een mooie club uit de kast valt, maar indien niet zal ik gewoon bij Bocholt blijven. Ik voel mij hier thuis. Het is een fantastische club op alle vlakken en ze tonen ook begrip dat ik eventueel bij een mooi aanbod de stap naar het profbestaan zal zetten. Nu komt Bocholt op de eerste plaats. We gaan als team de mouwen opstropen en dit seizoen mikken op bekerwinst en later Belgisch kampioen worden.”