Yannick Glorieux en Red Wolves zijn klaar voor het WK handbal: “We mikken op de tweede ronde”

“Het werd een goede voorbereiding op het WK”, opende goalgetter Yannick Glorieux. “De wedstrijden tegen Marokko en Iran wisten we te winnen. Een leerrijke ervaring want die landen boden flink weerstand. De kwaliteit van het handbal op wereldniveau is duidelijk gestegen de laatste jaren. Ook de kloof met de toplanden, die wij moeten overbruggen is kleiner geworden. Komt ook omdat meerdere jongens van onze Red Wolves in het buitenland spelen De laatste oefeninterland tegen Polen verloren we. We misten onze start en waren op achtervolgen aangewezen. Bij de rust konden we de schade beperken (12-9). Na de rust bleven we in het zog, maar in de slotfase sloeg de vermoeidheid toe. Drie interlands in drie dagen tijd. Misschien wel goed dat we één wedstrijd verloren op een boeiend vierlandentoernooi. Zo blijven we nuchter en kunnen we nog hard werken op training om die mindere momenten trachten te vermijden op het WK.

Ambitie is tweede ronde

“We moeten geloven in onze kwaliteiten”, vervolgt Glorieux, die vanuit zijn geboortestad Tongeren een mooie carrière kon uitbouwen. “De Red Wolves hebben een uitstekende mix van ervaring en jong geweld. Ook in onze 18-koppige kern zitten meerdere spelers die prof zijn in het buitenland. De sfeer binnen de groep is fantastisch. Het is ook een pluspunt dat we een bondscoach met Yérime Sylla hebben met Europese ervaring. Hij kent de kneepjes van het vak en is tactisch erg sterk. Natuurlijk krijgen we meteen een zware dobber tegen Denemarken. Als titelverdediger willen ze ongetwijfeld zich meteen laten gelden. Of het Deense team nog zo sterk is als toen ze wereldkampioen werden? De kern is natuurlijk ouder geworden, maar al hun spelers doen het uitstekend in de Champions League. Schrik moeten we niet hebben. We starten als underdog en hopelijk kunnen we zorgen voor een verrassing. We gaan er alles aan doen om trachten te stunten. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Komende donderdag vertrekken we van Zaventem naar Kopenhagen. Met de bus zijn we een half uurtje later in de Malmö Arena. Voor Denemarken is het praktisch een thuiswedstrijd, maar we hebben al voor andere hetere vuren gestaan. Op zondag 15 januari is dan een speciale dag voor mij. We spelen dan tegen Tunesië en ik mag 27 kaarsjes uitblazen. Hopelijk kan ik dat vieren met een overwinning. Zal opnieuw een zware dobber gaan worden, want Tunesië kon één week geleden Polen verslaan. Toch willen we daar het verschil maken, want dan kunnen we ontspannen de laatste wedstrijd tegen Bahrein afwerken. Mits drie landen doorstoten naar de tweede ronde moet dat zeker onze ambitie zijn. Ik geloof in deze groep. Iedereen is hongerig en klaar om alles uit de kast te halen.”