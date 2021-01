Yannick Desiron staat met Limburg United voor dubbele bekeropdracht tegen Kangoeroes: “Het kan alle richtingen uit

BASKETBAL EUROMILLIONS LEAGUEDe kwartfinales van de Beker van België worden afgewerkt in twee wedstrijden. Vrijdagavond (20 uur) zakt Kangoeroes naar de Alverberg in Hasselt af. Op zondag is de return in Mechelen (15.30 uur).

Center Yannick ‘The tank’ Desiron weet dat die wedstrijden van levensbelang zijn, want de ambitie dit seizoen van United is trachten door te stoten naar de bekerfinale. “Elk seizoen is die bekercampagne van groot belang”, stelt de 28-jarige Antwerpenaar. “Het is de kortste weg naar een prijs. Dit seizoen is de beker extra belangrijk voor United, omdat we de topteams Oostende en Antwerp Giants pas kunnen tegenkomen in de finale. Natuurlijk moeten we eerst in de kwartfinales voorbij Kangoeroes Mechelen geraken. Dat zal een loodzware opdracht worden. Om een kans te maken op kwalificatie zullen we tachtig minuten de focus moeten aanhouden. Die bekerwedstrijden moet je op een totaal andere manier voorbereiden. Ook mentaal, want in twee wedstrijden blijft alles mogelijk.”

Jullie spelen bij momenten sprankelend, maar soms rampzalig basketbal, zoals het derde quarter vorig weekend in Leuven. Hoe komt dat?

“Daar zijn meerdere redenen voor. In de eerste plaats hebben we een vrij jonge ploeg en dan is het logisch dat de organisatie soms even wegvalt, zoals na de rust in Leuven. Bovendien konden we nog geen enkele wedstrijd au grand complet aanvatten. Gelukkig kunnen we tegen Kangoeroes weer rekenen op Niels Marnegrave en zal de ervaren Amerikaan Clifford Hammonds zijn debuut maken.”

Is het ook niet zo dat Yannick Desiron er alleen voor staat onder de ring?

“Hoe bedoel je? Ik begrijp je vraag niet goed. Ik sta er helemaal niet alleen voor. De aanvallende ingestelde spelers moeten mij inside komen helpen op allerlei manieren. En jongens als Luke Knapke, Wen Mukubu en Leander Dedroog doen dat uitstekend. Ik heb niet het gevoel dat alle druk op mijn schouders komt als het gaat om rebounds pakken. We spelen aanvallend, gevarieerd basketbal. Stel dat Kangoeroes gaat focussen op mij lam leggen, dan zullen andere jongens de kans krijgen om toe te slaan. Dat is ook de bedoeling hé. Het teambelang komt op de eerste plaats. Niet alleen de rol van Desiron.”

Kan United vrijdag al de kwalificatie veiligstellen?

“Zoals ik al zei. Tachtig minuten focus zal broodnodig zijn. Natuurlijk willen we thuis een mooie kloof uitbouwen om met een goed gevoel naar Mechelen te kunnen trekken. Dat is echter geen garantie op succes. In twee wedstrijden kan het alle richtingen uit. Het zou zeker leuk zijn om vrijdag te winnen, maar zelfs als we zouden verliezen is er nog geen man overboord. Dit United heeft veel kwaliteit en is zeker bekwaam om ook in Mechelen een mooi resultaat neer te zetten. Ik verwacht twee stevige duels met twee teams die aan elkaar gewaagd zijn. Hopelijk kunnen wij ons kwalificeren.”

