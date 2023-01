Yannick Desiron (Limburg United): “Zwak defensief tweede quarter deed ons de das om in topper bij Kangoeroes Mechelen”

Op voorhand wisten de boys van headcoach Raymond Westphalen dat het een zware opdracht ging worden bij Kangoeroes Mechelen. Thuiscoach Kristof Michiels had nood aan een zege, na een mindere decembermaand. Er werd bij Mechelen ook een aantal dingen veranderd. Niet alleen de spelers, maar ook de coach ging voor de spiegel staan. Er kwamen nieuwe ideeën en rotaties uit de bus. Bij Limburg United moeten ze het nog steeds stellen zonder enkele sterkhouders, maar dat is geen excuus meer. De United-boys schoten sterk uit de startblokken, maar vielen defensief stil in het tweede schuifje. Coach Raymond Westphalen stoorde zich aan twee zaken. De refs floten 55 fouten! En in het tweede quarter liet zijn team defensieve steken vallen. Fataal bleek achteraf.

Sterke Yannick Desiron

“Klopt de analyse van de coach”, valt center Yannick Desiron met de deur in huis. “Het defensieve aspect is het grootste zorgenkind van de laatste weken. Ook in de gewonnen wedstrijden tegen Okapi Aalst en Luik lieten we in defense steken vallen. Toen konden we dat rechtzetten. In topwedstrijden tegen Kangoeroes Mechelen is dat moeilijker. In het tweede kwart slikten we negen vermijdbare punten. Bij de rust (43-34) wisten we dat het moeilijk ging worden.”

“Toch kwamen we scherp uit de kleedkamers", vervolgt de ‘Tank’ die 14 punten voor zijn rekening nam. “Ook onze jonge kerels met Jarne Lesuisse, Yannick Dammen en Toon Ceyssens speelden sterk. Kangoeroes kreeg het moeilijk, maar ze hebben natuurlijk kwaliteit in huis. Brian Fobbs is een scoringsmachine. Hij werd topschutter met 25 punten. Onder de ring was Richmond Aririguzoh met zeventien punten moeilijk af te stoppen. Uiteindelijk brachten we de nodige energie in die spannende tweede helft, maar een zwak defensief tweede quarter deed ons de das om.”

Brussels

“We moeten leren uit onze fouten en verder bouwen op die sterke tweede helft. Donderdagavond krijgen we Circus Brussels over de vloer. Met alle respect, maar Brussels moet voor de bijl. We moeten enkele sterkhouders missen en voor de komende twee opdrachten kunnen we nog steeds niet rekenen op Maxime De Zeeuw. De Golden League halen is absoluut noodzakelijk voor de verdere groei van deze mooie club. Limburg United geeft kansen aan de Limburgse en Belgische jeugd om zich verder te ontwikkelen. We hebben nood aan topwedstrijden en die krijg je in de Elite Gold. We zijn dus verplicht om donderdag tegen Brussels de punten in de ‘Alverberg’ te houden en ook op zondag bij Spirou Charleroi is winnen een must”, besluit de 30-jarige Antwerpenaar Yannick Desiron.