Yannick Desiron (Limburg United): “Winnen in Den Helder Suns is een must”

In de finale van de beker van België kregen we een collectief ijzersterk United. Er waren meer uitblinkers, maar MVP werd Tyrell Nelson en dan kwam center Yannick Desiron in zijn zog. The Tank speelde één van zijn beste wedstrijden uit zijn carrière en was trots met zijn eerste bekerwinst.

“Driemaal is scheepsrecht”, blikt Yannick Desiron met een brede smile nog even terug op de bekertriomf. “Ik had een finale met Oostende verloren en in 2017 met United tegen Oostende. Het werd dus hoog tijd om ook die prijs op mijn palmares te kunnen schrijven. Of deze beker de mooiste prijs is uit mijn carrière? Oef, dat is een moeilijke vraag. Ik werd één keer kampioen met Oostende en in dat jaar kreeg ik veel speelgelegenheid. Ook de supercup won ik met Oostende. Laat de titel en deze bekerwinst met United gedeeltelijk op de eerste plaats komen (lacht).”

“Deze prestatie is fenomenaal en misschien spelen we volgend seizoen ook Europees, als het financieel mogelijk is voor de club”, vervolgt Desiron, die volgend seizoen nog onder contract ligt. “We hebben genoten van die fantastische bekerwinst en het zal voor altijd in ons geheugen gegrift staan, maar het seizoen is nog niet gedaan hé.”

Den Helder Suns

“Helaas konden we ons niet kwalificeren voor de Golden League, maar na de beker is ons tweede doel de Silver League winnen. Ons lot hebben we niet meer in eigen handen. We moeten hopen op twee verliesbeurten van Spirou Charleroi. Niet evident, want na het eerste weekend is gebleken dat de Belgische clubs blijkbaar sterker zijn dan de Nederlandse teams. Al is dat eerste weekend zeker geen garantie dat het verdere verloop van deze tweede fase de Belgische clubs met de ogen dicht blijven winnen. De Nederlandse clubs in eigen huis zullen zeker sterker voor de dag komen. Wij trekken zaterdag naar Den Helder Suns. Winnen is een must. We willen doorstoten naar de Belgische play-offs en daarom kunnen we ons geen misstap permiteren. Of ik de sterkte van Den Helder kan inschatten? Eigenlijk niet. Maar onze staf zal de nodige informatie ons bezorgen. We mogen niemand onderschatten en deze groep zal zich opnieuw kunnen opladen, want we willen ons seizoen nog extra kleur geven”, besluit de beresterke Desiron.