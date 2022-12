Yannick Desiron (Limburg United): “Nederlaag in Bergen moeten we rechtzetten in de komende twee thuiswedstrijden tegen Okapi Aalst en Luik”

“Inderdaad”, opende ‘the Tank’ Desiron. “We zitten blijkbaar in de hoek waar de klappen vallen, want in Bergen moesten we het stellen zonder Serron, De Zeeuw en nu viel ook nog kapitein en rots in de branding Cliff Hammonds weg door ziekte. Dan is het voor de coach puzzelen. Zeker omdat onze nieuwe Amerikaanse swingman Myles Cale, die thuis tegen Oostende wel kan terugblikken op een bevredigend debuut, zijn weg en dan vooral in defense nog moet vinden.”

“We waren in Bergen meteen op achtervolgen aangewezen”, vervolgt de 30-jarige Desiron. “Ondanks de mindere rotatiemogelijkheden vochten we terug, maar in defense bleven we foutjes maken. Een leep Bergen met een vijftal jongens in de dubbele cijfers kon dat afstraffen.”

Okapi Aalst en Luik

“We moeten lessen trekken uit deze nederlaag. Zeker op defensief vlak, want als je bijna honderd punten binnenkrijgt kan je niet spreken van een geslaagde avond. Het game plan was nochtans klaar en duidelijk, maar we hebben het collectief niet kunnen uitvoeren. Daarom snel de knop omdraaien en vooruit kijken naar de komende twee thuiswedstrijden. Woensdagavond krijgen we Okapi Aalst over de vloer. In Aalst werd het een close game en de Ajuinen spelen met een beperkte kern zeer sterk. Ze konden dit weekend bijna stunten tegen Oostende. We zijn dus gewaarschuwd. Normaal kunnen we weer rekenen op Cliff Hammonds. Op tweede kerstdag ontvangen we in onze vertrouwde Alverberg Luik. Indien we deze twee thuiswedstrijden tot een goed einde kunnen brengen dan sluiten we toch het jaar in schoonheid af”, besluit Antwerpenaar Desiron.