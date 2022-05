Yannick Desiron (Limburg United): “Na vlotte zege tegen Den Helder Suns ontvangen we Spirou Charleroi met vertrouwen”

Op de persconferentie een nuchtere Nederlandse coach Pieter Van Noord. “Met 5 op 9 driepunters lieten we United te gemakkelijk scoren in de eerste helft. Toen kon mijn jonge ploeg nog qua ritme en spelbeeld in het zog blijven van Limburg. In het derde quarter was het einde verhaal voor ons. Conclusie na dit seizoen? Op alle vlakken hebben de meeste teams in Nederland een achterstand weg te werken. Hier bij Den Helder hebben we amper een budget van 300.000 euro! Toch is de BNXT competitie een zege voor het basketbal in de lage landen. Alleen de formule kan beter.” Collega Raymond Westphalen was tevreden. “We hadden de controle over de partij. Offensief zitten we in een goede flow. In defense kan het bij momenten beter, maar ik ben een tevreden coach.”

Sublieme Jarne Lesuisse

Vakkundig tv-commentator Rik Samaey, samen met Dirk Jacobs aanwezig in de Alverberg, was onder de indruk van de talentrijke Jarne Lesuisse. De Truienaar speelde een sublieme partij. Hij werd samen met Yannick Desiron topschutter met twintig punten, pakte zes rebounds en gaf twee assists. Vooral zijn intelligente manier van spelen is een streling voor het oog. Al is het bang afwachten of de shooting guard of spelmaker woensdag kan aantreden tegen Spirou Charleroi. Want zaterdag met United B viel de kapitein uit na drie minuten in Melsele met een schouderblessure. Hij kreeg een stevige charge van Leroy Antonissen. United B won ruim met 59-91 en vat de play-offs aan in pole position.

Beresterke Yannick Desiron

Onder de borden was Yannick Desiron heer en meester tegen Den Helder. “We hebben de lijn van de laatste weken doorgetrokken. Of we in defense bij momenten niet te laks acteerden? Ach, je speelt ook mee in het ritme van de tegenstander. Den Helder is een jonge ploeg die altijd vol voor de aanval gaan. In het derde quarter drukten we het gaspedaal in en was de buit binnen. Of ik diep ben moeten gaan omdat ik zo enorm zweet? Het was vanavond warm in de Alverberg hé (lacht).

Spirou Charleroi

“Het zal tegen Spirou Charleroi natuurlijk een andere wedstrijd gaan worden”, beseft center Desiron, volgend seizoen nog onder contract bij United. “We zitten in de goede flow. Alleen jammer het uitvallen van Lambot, maar we hebben een sterke bank en we maken zeker kans om Charleroi uit te schakelen.”