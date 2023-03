Yannick Desiron (Limburg United): “In Groningen trachten goede start van Elite Gold te bevestigen”

“We hebben vooral de aandacht gevestigd op dingen die beter kunnen”, steekt Yannick Desiron, één van de beste Belgische centers, van wal. “In het weekend waren we vrij en dat was vooral genieten van mijn familie. Of ik heb gekeken naar de bekerfinale? Een groot stuk van de wedstrijd wel. Proficiat voor de Giants, die een knappe finale speelden.”

Donar Groningen

“Volgens de analisten was onze eerste tegenstander Den Bosch het beste team van Nederland”, vervolgt de 30-jarige Antwerpenaar. “We wonnen in een sfeervolle ‘Alverberg’ verdiend. Met de verplaatsing naar Donar Groningen wacht ons een zware klus. Ik speelde reeds een paar keer in Groningen en we moeten rekening houden met een heksenketel. Een schitterende, grote zaal en meestal een tweeduizend vurige supporters aanwezig. Het Donar van T1 Andrej Stimac heeft veel kwaliteiten. Op de point-guard en forward hebben ze spelers in huis die ons zeker pijn kunnen doen. Limburg United staat voor een mooie uitdaging. Het is aan ons om die knappe prestatie tegen Den Bosch te bevestigen. In de cross-border fase van de BNXT League staan nog negen wedstrijden op het menu. We moeten blijven op topniveau presteren. Zo kunnen we opschuiven om steviger aan de Belgische play-offs te kunnen starten. Want een compleet United kan zeker een belangrijke rol gaan spelen in het Belgische titeldebat.”

Laatste maanden bij Limburg United?

“De geruchten doen inderdaad de ronde dat onze wegen op het einde van het seizoen zich zullen scheiden”, zegt Desiron, die in zijn vrije tijd graag gaat fietsen en soms muurklimmen. “Er is echter nog geen beslissing gevallen. Ik ben einde contract en mijn agent is druk in de weer om mijn toekomst te verzekeren. Of dat nog bij United kan? Waarom niet? Er zijn nog geen echte onderhandelingen geweest. Wel is er belangstelling van enkele Belgische clubs. Kortrijk? De Kortrijkse fusieclub House of Talents Spurs wil volgend seizoen de stap zetten naar de BNXT League en is ambitieus. Die interesse kan er zijn, maar dat is de job van mijn agent. Als er concrete voorstellen komen zal ik wel de knoop doorhakken, maar momenteel is dat niet aan de orde. Mijn focus gaat nu alleen uit naar Groningen.”