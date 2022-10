Yannick Desiron (Limburg United): “Brussels zeker niet onderschatten”

De eerste drie competitiewedstrijden sprong topschutter Jonas Delalieux het meest in het oog. Hij werd drie keer op rij uitgeroepen tot MVP. Verder vallen de nieuwe ervaren Belgian Lions Maxime De Zeeuw en Quentin Serron ook extra op, maar de wedergeboorte van center Yannick Desiron is niet te onderschatten. Vorig seizoen verliep met ups en downs voor de Antwerpenaar. De eerste drie wedstrijden liet hij een uitstekende prestatie noteren.

“Vanwaar die metamorfose? Het is dit seizoen veel aangenamer voor mij om te spelen bij deze ploeg. In het verleden stond ik vaak alleen onder de ring. Nu krijg ik meer steun van Maxime De Zeeuw en kan ook worden afgelost door het jonge Limburgse talent Toon Ceyssens. De staf verwacht van mij dat ik verder van de ring ook mijn defensief werk moet opknappen. Dat deed ik in het verleden ook wel, maar dit seizoen sta ik veel scherper. Harder trainen als anders? Toch niet, maar wel op een andere manier, omdat de groep met praktisch allemaal Belgen een andere vorm heeft gekregen. Ik voel meer het vertrouwen van mijn ploegmaats en dat heb ik nodig om optimaal te kunnen functioneren.”

“Ook op privé vlak loopt het naar wens”, vervolgt de 30-jarige Boechoutenaar. “Het mooiste moment was op 1 juli 2022. Toen stapte ik in het huwelijksbootje met mijn grote liefde Lara Goris. Eindelijk? Ja echt wel, anders geraakte ik misschien niet meer van straat (lacht). Ik beleefde een perfecte trouwdag en normaal doe je dat maar één keer in je leven hé. Dat is alleszins toch de bedoeling. Ik heb met Lara het grote lot gewonnen. Zij is mijn steun en toeverlaat in alles wat ik doe.”

“Op sportief vlak was de bekerwinst op 13 maart 2022 tegen mijn ex-club Oostende het hoogtepunt uit mijn carrière”, weet ‘the tank’. “Of ik nog hoop op een selectie bij de Belgian Lions? Ik speelde tot dusver enkel een aantal oefenwedstrijden bij de Lions. In de jeugdreeksen was ik wel sterk aanwezig bij de nationale ploeg. Ach, ik blijf hard werken en zie wel wat er op mij afkomt. Op de eerste plaats komt Limburg United.”

Brussels

“Daar ligt de focus op zondag met de lastige trip naar Brussels. Altijd moeilijke wedstrijden voor ons. Gezien onze knappe start zal elk team in de BNXT zich dubbel plooien tegen ons. We mogen Brussels zeker niet onderschatten. In Aalst kropen we in de slotfase door het oog van de naald. Dat mag ons geen tweede keer overkomen. Meteen bij de les zijn en onze eigen wil opdringen. Als we het niveau van thuis tegen de Giants opnieuw kunnen brengen, dan komen de punten mee naar Hasselt”, besluit Desiron in zijn laatste contractjaar bij United.