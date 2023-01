Yannick Desiron en Limburg United verliezen topper bij Spirou Charleroi: “Na de rust lieten we het in defense afweten”

Groot verlies zonder Jonas Delalieux

“Na de rust kwam Charleroi beter in de wedstrijd”, weet ‘the tank’. “Op alle vlakken zag je een grote aderlating door de blessure van Jonas Delalieux. Hij is zo belangrijk voor dit United. In defense doet hij het altijd uitstekend en aanvallend scoort hij op zijn minst een tiental punten. We blijven dit seizoen kampen met blessureleed. Tegen Brussels waren we blij met de terugkeer van Maxime De Zeeuw en in Charleroi kon ook Anthony Lambot zijn wederoptreden vieren, maar dan valt Delalieux uit. Hij probeerde nog tijdens de opwarming, maar had last van zijn kuit. Een risico nemen kon de staf zich niet permiteren, want het zijn nog vier finales om dat Elite Gold ticket te kunnen bemachtigen. We verloren tegen een rechtstreekse concurrent en dat is pijnlijk. Na de rust lieten we steken vallen in defense. Waren niet scherp en agressief genoeg en bij momenten was het in onze verdediging kaas met gaten. Ook ikzelf liet steken vallen. Jammer, want Charleroi kon de punten in eigen huis houden. Op basis van het laatste quarter een verdiende overwinning.”