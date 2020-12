Yannick Desiron en Limburg United nipt (70-68) onderuit bij Bergen: ”Het kwam op details aan”

De eerste competitiewedstrijd in de Euromillions League werd een nipte 70-68-nederlaag voor Limburg United, zonder de Canadees Daniel Mullings in de Mons Arena. Na een erbarmelijk derde quarter kwam er een sterke inhaalrace. Bij de Henegouwers kon topschutter Auston Barnes in de slotminuut het verschil maken. Bij United werd center Yannick Desiron topschutter met 17 punten.

Wat is je analyse over deze wedstrijd?

“We begonnen zenuwachtig aan de partij en Bergen kon snel een kloofje slaan. Daarna kwamen we sterk terug, al hadden we alle moeite van de wereld om Auston Barnes, goed voor 15 punten in de eerste helft, af te stoppen. Ikzelf kon de 37-36-ruststand vastleggen. Het derde quarter was rampzalig. Het trio Spencer, Durham en Smith zorgden voor een tussenspurt van 14-2 en einde derde quarter, bij 60-47, leek de buit binnen voor Bergen. Gelukkig brachten Silas Melson en Niels Marnegrave ons terug in de wedstrijd en begonnen we aan een sterke inhaalrace. Op 2'16" van het einde kon een beresterke kapitein Wen Mukubu ons op voorsprong brengen bij 64-65. Barnes, na de rust lam gelegd, kwam dan als een duiveltje uit een doosje en scoorde plots vijf punten op rij en kon daarmee het verschil maken.”

Wat is in jouw ogen de oorzaak van deze nipte nederlaag?

“We speelden 30 minuten top, maar de focus moeten we 40 minuten aanhouden om uitwedstrijden als bij Bergen te kunnen winnen. We lieten het afweten bij de aanvallende rebounds. Al kwam het tegen Bergen aan op details. Silas Melson presteerde sterk, maar kon enkele simpele lay-ups niet afmaken. Over mijn eigen prestatie kan ik ook niet 100% tevreden zijn. Ik streef ernaar om elke wedstrijd progressie te maken. In de eerste helft was ik sterk, na de rust kon ik enkele inleggers niet verzilveren en ik liet ook enkele punten liggen vanop de vrijworplijn. Werkpunten voor de komende week.”

In de oefenwedstrijd thuis tegen Kangoeroes kreeg je complimenten van hun manager Tony Van den Bosch. Na je avontuur bij Oostende leerde je veel bij. Ben je het daarmee eens?

“Door mijn verblijf bij Oostende ben ik inderdaad een veel betere speler geworden. Al leg ik de lat voor mijzelf hoog. Het moet nog beter. Een compliment van Tony Van den Bosch krijgen is wel een leuke opsteker. Hij is een topper in de basketbalwereld. Ik heb ook veel aan hem te danken. Ik speelde in tweede landelijke bij Kontich. Als 16-jarige kwam Van den Bosch mij daar weghalen voor een mooi avontuur in tweede nationale bij St.-Jan Antwerpen. Toen speelde ik nog tegen Jaga Radiators Hasselt.”

Je zat niet in de selectie van de Belgian Lions. Ontgoocheld?

“Het was lang geleden dat ik bij de selectie was. Ik had niet meteen een oproeping verwacht. Dan kan je ook niet ontgoocheld zijn. Natuurlijk is het een droom van elke Belgische speler om te mogen aantreden bij de Lions. Ze speelden ijzersterk tegen Tsjechië, helaas minder goed tegen Litouwen. Toch hebben ze kwaliteiten genoeg om zich te kwalificeren voor het EK. Enkele sterkhouders waren er niet bij. Het zal voor mij een moeilijk verhaal worden om de selectie te halen. Ik ben er niet mee bezig. Mijn focus ligt volledig op Limburg United. Op naar de volgende wedstrijd, uit bij Antwerp Giants. Als Antwerpenaar altijd een speciale match voor mij.”