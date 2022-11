Yannick Defossez gaat tegen Pelt op zoek naar eerste thuiszege met Zwarte Leeuw: “We hebben nog iets recht te zetten”

Zwarte Leeuw zal dan wel een ander gelaat moeten tonen dan afgelopen zondag in Wijgmaal (4-1). “Vooral in de tweede helft was de thuisploeg gewoon een pak gretiger dan wij”, vertelt Defossez. “Dat mag eigenlijk niet gebeuren. En al zeker niet voor een karakterclub als Zwarte Leeuw, dat toch bekend staat voor zijn mentaliteit.”

Trainer in de steek gelaten

Zwarte Leeuw was nochtans met een goed gevoel naar Wijgmaal afgezakt na de eerste zege van het seizoen twee weken geleden tegen Betekom. “Voor rust was er ook geen vuiltje aan de lucht. Iedereen stond duidelijk met vertrouwen te voetballen, maar na de koffie was daar plots niets meer van te merken. Door een gebrek aan scherpte werden we op alle vlakken afgetroefd. Bovendien is er niemand opgestaan toen de kopjes naar beneden gingen. Ook ik niet, terwijl ik toch één van de oudere jongens ben. Op die manier hebben we onze trainer een beetje in de steek gelaten, want aan hem ligt het zeker niet. We moeten de schuld enkel en alleen bij onszelf zoeken.”

Defossez hoopt zaterdag thuis tegen Pelt de kater van afgelopen weekend te kunnen doorspoelen. “We hebben in elk geval iets recht te zetten. Bovendien wachten we nog altijd op onze eerste zege voor eigen volk. Het wordt dus dringend tijd dat we onze supporters iets teruggeven voor hun onvoorwaardelijke steun. Al zal dat ook dit weekend niet evident worden, want Pelt staat duidelijk onder hun waarde. Voor het seizoen werden ze bijvoorbeeld nog naar voor geschoven als één van de titelkandidaten. Anderzijds moeten wij vooral naar onszelf kijken en zorgen dat we onszelf dit keer tenminste niks kunnen verwijten.”

Terug naar basis

Defossez kwam in het tussenseizoen over van Hoogstraten. “Ondanks de tegenvallende resultaten heb ik nog geen seconde spijt gehad van die stap. Zwarte Leeuw is niet alleen een heel aangename club. De sfeer zit ook nog altijd heel goed. Omdat we zo’n hechte vriendengroep zijn blijven we voor elkaar door het vuur gaan. Daarom maak ik me ook nog niet al te veel zorgen. Met Vosselaar hebben we er bijvoorbeeld ooit nog veel slechter voorgestaan en toen hebben we zelfs nog de eindronde gespeeld om over te gaan. Zo’n vaart zal het nu misschien niet lopen, maar anderzijds is er ook nog geen man overboord. Al moeten we dan wel stilaan een reeks gaan neerzetten en daarvoor moeten we terug naar de basis. Het hoeft vanaf nu niet meer mooi te zijn. Het is vooral knokken geblazen.”

