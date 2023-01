Yannick Dammen (Limburg United): “We hebben nog iets recht te zetten tegen Kangoeroes Mechelen”

“Hoe we de feestdagen hebben doorgebracht? Het was maar een korte break en ik heb vooral de nodige rust genomen”, steekt Yannick Dammen van wal. “Op zaterdag 31 januari hebben we nog een training afgewerkt en deze week zijn we gestart met de voorbereiding op de topper bij Kangoeroes Mechelen.”

“Wat de supporters mogen verwachten van dit topduel? Het zal zeker een stevige wedstrijd worden”, vervolgt Dammen. “We hebben nog iets recht te zetten, want in de ‘Alverberg’ leden we onze eerste nederlaag van het seizoen tegen Mechelen. In het verleden verliepen de duels tegen Kangoeroes niet zo rooskleurig voor ons. Meestal spelen we een goede wedstrijd, maar op het einde van de rit gaat Kangoeroes lopen met de overwinning. Zeker in Mechelen spreken de statistieken niet in ons voordeel. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Of Mechelen het voordeel heeft met coach Kristof Michiels die ons team kent als zijn broekzak? Natuurlijk weet Michiels hoe wij gaan spelen, maar dat is wederzijds. Kangoeroes heeft ook weinig geheimen voor onze T1 Raymond Westphalen. Ik denk ook niet dat het een tactisch spelletje gaat worden. Beide ploegen spelen altijd voluit voor de overwinning en de duels met Kangoeroes staan garant voor spektakel.”

“Waar dan het verschil kan gemaakt worden? Vooral in defense”, weet de 23-jarige Dammen, die in het playershome in Hasselt woont. “Daar wrong bij ons de laatste wedstrijden het schoentje. Ondanks overwinningen tegen Aalst en Luik was er werk aan de winkel op defensief vlak. Daar gaan we deze week dan ook extra op trainen. Wat er schort in onze defense? Vaak concentratieverlies, omdat we aanvallend vlot scoren. Ook moeten we steviger verdedigen en meer als één blok acteren. Of dat mogelijk is gezien het wegvallen van sterkhouders Serron en De Zeeuw? Natuurlijk is het een grote aderlating dat we niet kunnen rekenen op dat ervaren duo. Het mag echter geen excuus zijn. We moeten dat als groep opvangen en al bij al deden we dat zeker redelijk. We staan toch mooi bij de kopgroep. Alleen moet onze defense scherper. We gaan naar Mechelen met het volste vertrouwen in een goede afloop. We horen thuis bij de top drie van de BNXT-League en in de Belgian Cup konden we thuis toch ook Oostende verslaan.”

“Die break was welkom voor iedereen”, vervolgt Dammen. “De jongens zaten wat op hun tandvlees en de batterijen opladen was nodig. Er wacht nog een lang seizoen en we gaan iedereen nodig hebben om te kunnen meedoen voor de titel. Of ik tevreden ben over mijn eigen prestaties? Ik mag zeker niet klagen. Ik krijg van coach Westphalen mijn kansen en probeer altijd de nodige energie in ons spel te krijgen. Uiteraard zijn er nog werkpunten, maar ik heb bewezen het hoogste niveau aan te kunnen.”