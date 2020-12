Yannick Dammen en Limburg United geloven in stunt in Antwerpen: “Zwakheden Giants uitbuiten”

In Bergen kregen we een verrassende invalbeurt van Yannick Dammen (21). Na negen weken blessureleed (middenvoetbeentje rechtervoet) en zonder voorbereiding kreeg de getalenteerde vleugelspeler uit Mol toch zijn kans van de Tongerse coach Massot. In die enkele minuten kon Dammen twee punten scoren. “Ik wil nog even kort terugblikken op onze nipte nederlaag in Bergen. We schoten onszelf in de voet. Het derde quarter was rampzalig, na een knappe eerste helft. In het laatste schuifje kwamen we wonderwel terug en in de laatste paar minuten ging we zelfs over Bergen. Helaas was de afwerking daarna niet meer efficiënt genoeg om Bergen knock-out te slaan. De klok kunnen we niet terugdraaien. Leren uit onze fouten en voluit focussen op Antwerp Giants is de boodschap.”