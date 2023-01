Yannick Bevers staat voor belangrijk tweeluik met Hoogstraten: “We zitten in een goede periode”

Bevers speelde, net als de rest van de Rooikens, een dijk van een wedstrijd tegen het nummer twee uit de stand. “Na alle tegenslagen die we dit seizoen al gekend hebben deed het wel eens deugd om een resultaat neer te zetten tegen een topploeg”, vertelt de Hoogstraatse spits. “En dan kan je zeggen dat we in het klassement weinig opschieten met dat punt, maar we hebben wel een serieuze mentale boost gekregen.”

Heel ander Antwerp

Bevers trekt daarom vol vertrouwen naar het Lisp, waar de Young Reds hun thuismatchen afwerken. “Wij zitten niet alleen zelf in een goede periode. Het zal ook een heel ander Antwerp zijn dan in de heenmatch (0-2-nederlaag, red), toen ze met jongens als Avila, Scott en Valencia naar Hoogstraten waren afgezakt. Nu zal dat niet het geval zijn omdat de eerste ploeg van Antwerp zelf moeten spelen en dat geeft ons sowieso al meer kans. Al is dat natuurlijk nog geen garantie. We zullen zelf ons niveau moeten halen als we punten willen pakken en dat laatste is dringend nodig. Daarom zijn de komende twee matchen ook zo belangrijk.”

Het zou wel zomaar kunnen dat Bevers aan zijn laatste maanden bezig is bij Hoogstraten. “Het was mijn bedoeling om te blijven en dat wil de trainer ook heel graag, maar dan moet het bestuur mij uiteraard wel uitnodigen voor een gesprek en dat is nog altijd niet gebeurd. Daarom ligt mijn toekomst ook nog open. Er is bijvoorbeeld wel wat interesse, maar voorlopig is die niet concreet. Al kan dat natuurlijk snel veranderen als ik de lijn van de afgelopen maanden kan doortrekken, want na een lastig seizoensbegin ben ik enorm gegroeid. Zo ben ik heel tevreden over het niveau dat ik de laatste tijd haal. Ik heb duidelijk mijn draai gevonden.”

Fall verlengt contract

In tegenstelling tot Bevers verlengde spitsbroeder Fallou Fall deze week wel al zijn contract bij de Rooikens. De 25-jarige aanvaller begint volgend seizoen aan zijn vierde campagne bij Hoogstraten.

