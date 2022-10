Yannick Bevers gaat tegen Heist op zoek naar eerste goal voor Hoogstraten: “Wil bewijzen dat ik dit niveau aankan”

voetbal eerste nationaleNa Dessel vorige week wacht zaterdag met de komst van Heist opnieuw een mooie affiche voor Hoogstraten. Niet in het minst voor Yannick Bevers, die in het tussenseizoen ook naar Heist kon, maar uiteindelijk toch voor de Rooikens koos.

“Enerzijds omdat het een pak dichter is vanuit Brecht, waar ik woon”, legt Bevers uit. “En anderzijds omdat het bij Heist maar bleef aanslepen. Bovendien zag het er toen ik tekende nog naar uit dat Hoogstraten in tweede nationale zou gaan spelen zodat ik stap per stap kon doorgroeien, maar uiteindelijk speel ik nu in één keer twee reeksen hoger dan vorig seizoen bij Sint-Lenaarts.”

Hogere snelheid van uitvoering

Bevers had daarom ook wat tijd nodig om zich aan te passen aan het niveau. “Het was niet alleen wennen aan de hogere snelheid van uitvoering. Het was ook zoeken omdat ik in een volledig nieuwe ploeg terechtgekomen ben. Bij Sint-Lenaarts was de ploeg bijvoorbeeld voor een deel rond mij gebouwd, maar hier is dat uiteraard niet het geval, waardoor het op alle vlakken wat aanpassen is geweest voor mij.”

Bevers lijkt ondertussen wel stilaan zijn draai te hebben gevonden bij de Rooikens. “Sinds anderhalve maand ben ik naar mijn gevoel best goed bezig. Enkel dat eerste goaltje ontbreekt nog. Al ben ik ervan overtuigd dat het één van de weken wel eens raak zal zijn. Op die manier kan ik eindelijk eens belangrijk zijn voor de ploeg, want nu schiet ik helaas niet heel veel op met mijn goede prestaties, terwijl ik erop gebrand ben om te laten zien dat ik dit niveau wel degelijk aan kan.”

Portie pech

Hoogstraten kan de punten in elk geval goed gebruiken na een bijzonder magere 1 op 18. “We spelen nochtans niet slecht, maar we scoren gewoon heel moeilijk. Bovendien wordt het minste foutje afgestraft, waardoor het altijd net niet is. Al is dat typisch zeker als je onderin staat. Dan zit het gewoon allemaal wat tegen. Zo waren we afgelopen weekend tegen Dessel 70 minuten baas, maar toch verliezen we met 0-1. Hopelijk kiest het geluk dus dit weekend eindelijk eens onze kant, want we hebben onze portie pech echt al wel gehad.”

Meer lezen: voetbal in 1N