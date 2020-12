Yannick Arnoets (Futsal Project Aarschot) is blij met vooruitzicht om de competitie te hervatten: “We zijn er klaar voor”

“Wij zijn héél tevreden met het nieuws”, reageert Yannick Arnoets. “Onder voorbehoud natuurlijk, want we hopen dat de cijfers nog verder naar beneden zullen blijven gaan. Dat is het allerbelangrijkste en daar zal iedereen individueel moeten aan blijven werken. We zijn er niks mee als we eerst een paar matchen mogen spelen, om dan plots weer de boel plat te moeten leggen. Want we willen echt wel, zoals voorgesteld, die heenronde nog volledig afwerken. Met goed voetbal en hopelijk ook weer met een beetje publiek. Dat zou fantastisch zijn, want iedereen mist het spelletje. Er is nog altijd een kans op een eventuele promotie naar eerste klasse, maar daar gaan we ons nu even niet op focussen. We willen in de eerste plaats terug plezier beleven op vrijdagavond. De bal moet terug rollen, er moet terug fun zijn. Daar doen we het nu eenmaal voor.”

Eindelijk vooruitzichten

“Wij zijn altijd vragende partij geweest”, aldus Arnoets. “De situatie is nu eenmaal wat het is, maar we hebben altijd gezegd ‘geef ons iets’. Duidelijke communicatie. Want er is altijd ook nog een menselijk aspect. We kunnen onze spelers niet vragen om zich scherp te houden zonder doel. Nu zijn er eindelijk weer vooruitzichten.”

Creatief zijn

Kortom, Futsal Project Aarschot blijft nog steeds zijn eigen enthousiaste zelve. “Voor alles is een oplossing”, klinkt het. “Het is wel een feit dat veel ploegen afhankelijk zijn van hun inkomsten uit de recettes en hun kantine. Dat is bij ons gelukkig niet het geval. Die inkomsten zijn voor ons extra meegenomen. Wij zijn bovendien een nieuwe club. Dit is pas ons tweede seizoen en we zijn al meteen door een crisis gegaan. Dat is niet simpel, maar dan zijn er twee opties: ofwel kan je in de zetel gaan liggen klagen, ofwel zoek je de nodige creativiteit om met de huidige situatie om te gaan. Is er geen publiek toegelaten? Dan zoeken we wel een digitale oplossing om de beleving met de supporters te behouden. Je voelt dat de honger bij iedereen groot is. Van zodra de bal weer rolt, zullen wij er klaar voor zijn.”