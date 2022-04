Yannick Arnoets evalueert derde plaats van FP Aarschot: “Het was een seizoen van net niet”

FutsalHet futsalseizoen in tweede nationale zit er definitief op. FP Aarschot beëindigt de campagne op de derde plaats na kampioen Hoeselt en Borgerhout. Het glas is halfleeg of halfvol in Aarschot. Het is maar hoe je het bekijkt. Goed, maar net niet goed genoeg. Achter de schermen wordt de komende jaargang al voorbereid.

Hoe blikt trainer-manager Yannick Arnoets terug op de voorbije maanden? “Je kunt niet stellen dat we het er slecht van afgebracht hebben. Het was een seizoen van net niet, we waren ‘the best of the rest’. Met een halve ploeg werden we finaal nog derde. Dat is positief. Daartegenover staat dat we geen enkele topmatch wonnen. De rangschikking liegt dus niet. Waaraan dat ligt? De oorzaak is niet moeilijk om te achterhalen. Defensief zat het goed, maar offensief scoorden we te weinig. Dat is geen steen werpen in de richting van onze aanvallers. Zij hebben gepresteerd, maar een echte ‘killer’ hadden we niet in onze rangen. Een topteam moet een spits hebben die er dertig binnen knalt. Vandecaetsbeeck deed dat bij Hoeselt. Zo een persoonlijkheid misten we.”

Moeizame start

In het begin van het seizoen was het voor Aarschot zoeken naar het juiste ritme. Yannick Arnoets bevestigt. “Thuis verloren we enkele keren kostbare punten. Na nieuwjaar konden we dat euvel verhelpen. We zouden het seizoen starten met Bart Schapmans als coach. Twee weken voor de competitie trok hij ondanks een akkoord naar Hasselt. We dachten met Garry Van der Perren intern een oplossing gevonden te hebben. Op papier klopte dat ook. We hadden echter verkeerd ingeschat dat Schapmans en Vanderperre totaal andere persoonlijkheden zijn. Schapmans is zeer extrovert, terwijl Vanderperre een gentleman is. We hebben in de groep enkele persoonlijkheden die hun mond durven roeren. Het einde van het verhaal was dat we als bestuur moesten ingrijpen.”

Manager-trainer

Yannick Arnoets nam uiteindelijk zelf de coaching over. “Dat stond geenszins in de planning. Ik ben van mening dat je geen twee verschillende petten tegelijk moet opzetten. Tegen Borgerhout moest ik vorig weekend eerst de sponsors ontvangen, terwijl ik me ook met het sportieve moest bezighouden. Tussendoor stond ik de pers nog te woord. Ik wist wel wat de groep nodig had, een stamp onder hun achterwerk (lacht). Volgend seizoen word ik in ieder geval terug gewoon manager.”

Afscheid

Op het einde van het seizoen nam FP Aarschot afscheid van Ricardo Pinto. “Pinto is zesenveertig jaar en heeft ons de voorbije drie seizoenen nog mooie diensten bewezen. We vonden dat we hem een passend afscheid moesten geven. De match tegen Borgerhout was een geschikt orgelpunt. Hij heeft nog samengespeeld met El Haoual, de coach van Borgerhout. Bovendien was het een topwedstrijd. De sporthal zat afgeladen vol.”

Nieuwkomers

Intussen kan het bestuur van Aarschot de komst van een eerste inkomende transfer openbaar maken. Yannick Arnoets geeft meer duiding. “Met de eenentwintigjarige Alexander Lauwers haalden we bij Grace-Hollogne een eerste speler weg. Alexander is een jong talent met veel spelintelligentie. We verwachten veel van hem. De komst van de Nederlandse coach Kevin Meijers was al langer bekend. Het is de bedoeling dat we nog één inkomende toptransfer zullen doen. Het laat zich raden dat we uitkijken naar een scorende spits.”

Publiek

FP Aarschot lijkt de coronapandemie goed verteerd te hebben. Yannick Arnoets knikt instemmend. “Na de lockdown hebben we enkele lastige weken gehad. Nu merk ik dat het publiek opnieuw naar de zaal komt. Voor de laatste twee wedstrijden buitenshuis konden we rekenen op de steun van twee bussen vol supporters. Het project leeft duidelijk. Naar volgend seizoen toe blijven onze ambities onveranderd. Het is de bedoeling om opnieuw een gooi te doen naar de promotie. Ik durf die ambitie uit te spreken. Dat maakt van ons natuurlijk de te kloppen ploeg, maar dat neem ik er graag bij.”