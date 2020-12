Yannick Aguémon (OHL): “Einde van de ellende-tunnel is in zicht voor mij”

Al bijna vier maanden revalideert Yannick Aguémon (28) na de zware knieblessure die hij op speeldag vier in Beveren opliep. “Ik heb het moeilijk gehad, maar dank zij de dokters en de kinesisten, en met de steun van de hele OHL-familie zie ik het weer helemaal zitten”, zegt hij. “Het einde van de ellende-tunnel is in zicht.”

“Na mijn knieoperatie ging ik, met akkoord van OHL, een maand revalideren in de medische afdeling van het Franse nationale voetbalcentrum van Clairefontaine, waar ik van mijn 15de tot mijn 18de verbleef voor ik naar FC Toulouse trok. Een rustige omgeving en de verzorging is er top. Ik wou de routine doorbreken van de dag-in, dag-uit-revalidatie in Leuven. Maar ik ben blij dat ik intussen alweer een tijdje terug ben. De medische staf, de physical coaches en de kinesisten zijn top bij OHL. En de club is meer dan ooit één grote, hechte familie. Wij missen de fans erg, maar bestuur, staf, dokters, kinesisten, begeleiders en spelers vormen ook in deze coronatijden een groep die aan elkaar hangt.”

Elkaar motiveren én veel lachen

“Dat werkt positief. Op het veld, dat blijkt uit kijk onze vierde plaats. En ernaast. Het is een heel drukke periode, met dikwijls twee matchen in de week. En toch nemen ook de staf en de medespelers de tijd om de langdurig geblesseerde jongens – Kenneth (Schuermans), Frédéric (Duplus), Samy (Kehli) en ik – op te monteren en aan te moedigen. En wij, de langdurig geblesseerden, steunen elkaar. Iedereen werkt zijn programma af, coronagewijs niet dicht bij elkaar, maar wij ontbijten in dezelfde zaal, en daar praten we niet alleen over onze miserie, maar ook over onze ambities. ‘Et tout cela dans la bonne humeur’, wij motiveren elkaar, zijn positief en lachen toch ook veel.”

“Wat mij betreft: ik zie licht aan het einde van de tunnel. Ik train alweer met de bal en de intensiteit van de oefeningen die de physical coach en de kinesisten me opleggen, gaat de hoogte in. Ik wil zo vlug mogelijk weer bij de groep aansluiten en op training àlles meedoen, in duel gaan, wedstrijden helpen winnen. Maar ik besef dat ik geen stappen mag overslaan. Ik gun alle fitte spelers die het zo goed doen, na de wedstrijd van tweede kerstdag tegen Oostende, dat oververdiend klein weekje vakantie. Voor mij geen vakantie, ik blijf hard en met plezier werken aan mijn terugkeer op het veld. Ergens in de loop van de maand januari, hoop ik.”