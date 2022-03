Yanni De Vriendt en Tempo Overijse willen rug rechten na nederlaag tegen Lebbeke: “We moeten reageren”

“We trokken met de beste intenties naar Lebbeke, maar we begonnen onbegrijpelijk heel slap aan de wedstrijd”, doet Yanni De Vriendt de analyse. “Lebbeke strafte dat genadeloos af en zo stonden we na een halfuur al 3-0 in het krijt. Wij hadden echt een offday en Lebbeke een topdag, dus de wedstrijd was eigenlijk snel gespeeld.”

“Een verklaring voor die offday? We mogen geen excuses gebruiken. Het was gewoon niet goed genoeg. Als we een topploeg willen zijn in de reeks dan moeten we er ook staan tegen topploegen en dat was vorig weekend jammer genoeg niet het geval.”

“We moeten klaar zijn voor de wedstrijd van zaterdag. Sint-Niklaas heeft de punten nodig en dus verwacht ik dat ze heel gretig zullen zijn. Het is aan ons om heel scherp te beginnen aan de wedstrijd en ze zo snel mogelijk bij de keel te grijpen.”

Heel positief ingestelde groep

Tempo Overijse heeft zelf echt wel de drie punten nodig als het haar plekje bovenaan de rangschikking wil behouden. “Met minder mogen we niet tevreden zijn. Na vorige week moeten we reageren voor onszelf, maar ook voor de supporters die vorige week weer talrijk aanwezig waren.”

“De positieve vibes zijn er natuurlijk nog steeds. We staan toch maar mooi vierde en hebben een heel positief ingestelde groep. Ik vind persoonlijk dat er nog meer in zit in onze groep dan een vierde plaats. Niet naar het coronajaar gekeken, begonnen we aan het seizoen met een nieuwe groep en was het de ambitie om een rustig seizoen te draaien.”

“Ondanks de nederlaag tegen Lebbeke kijken we toch positief vooruit. Waar de sleutel zal liggen om zaterdag de drie punten te pakken? Ik denk dat zoals ik al zei het vooral belangrijk is om direct scherp aan die wedstrijd te beginnen en hun het gevoel te geven er bij ons niets te rapen valt. Als we dat kunnen koppelen aan efficiëntie dan zie ik ons de drie punten zeker wel thuishouden”, besluit De Vriendt.