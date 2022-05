Yanni De Vriendt en Tempo Overijse spelen in eigen huis tegen Lebbeke voor promotie: “We zijn op alles voorbereid en gaan zaterdag top moeten zijn”

Tempo Overijse (54 punten) en Lebbeke (63 punten) deden het dit seizoen, met respectievelijk een derde en tweede eindplaats, zeer goed in derde amateur A en verzekerden zich meer dan verdiend van een ticket voor de eindronde. Zaterdagavond kijken ze elkaar op het veld van de Overijsenaren in de ogen. Inzet: de promotie naar tweede amateur.

“We zijn er klaar voor ”, is doelman Yanni De Vriendt duidelijk. “We hebben een goede generale repetitie gehad tegen Torhout. Of Lebbeke een ploeg is die ons ligt? Ik herinner me dat we thuis (1-1) een hele goede match speelden en altijd de drie punten moesten thuishouden, maar dat we in de laatste minuut de gelijkmaker slikten.”

“Op Lebbeke (3-0) speelden we door omstandigheden een heel flauwe wedstrijd en gingen we de boot in, maar op zich maakt dat allemaal niet uit. De wedstrijd van dit weekend is een wedstrijd op zich. Het wordt zeker een speciale match met hopelijk veel volk. We willen de club terugbrengen naar waar ze thuishoort.”

“Of er druk op de ketel staat? Druk zal er altijd zijn tijdens zo’n wedstrijd. Het is aan ons om daar mee om te gaan. Ik weet dat het bestuur en de supporters heel trots zijn op ons voor het seizoen dat we al hebben afgewerkt. De bedoeling is om met deze club naar tweede amateur te gaan. Nu die kans zich voordoet moeten we er vol voor gaan.”

Geen schrik

“Waar het gevaar schuilt? Nergens, we zijn op alles voorbereid en gaan zaterdag top moeten zijn. Schrik hebben we zeker niet. Ik ken Lebbeke als een ploeg met zeer veel kwaliteiten, maar die hebben we ook. Uit de laatste wedstrijd tegen Torhout leerden we dat we zeker heel goede momenten hebben gehad. Als we in die momenten nog efficiënter waren dan hadden we al meer wedstrijden vroeger kunnen beslissen.”

“Ik verwacht twee heel gemotiveerde ploegen die het zeer graag willen. Het zou zenuwachtig en gesloten kunnen worden, maar ik denk dat we een leuke wedstrijd tegemoet gaan met twee goed voetballende ploegen. Of we een goede trainingsweek achter de rug hebben? Ja, je voelt in de groep dat iedereen nog een tikkeltje scherper staat dan anders en dat is goed”, besluit De Vriendt.