Yanni De Vriendt en Tempo Overijse openen nieuwe seizoen in eigen huis tegen Eppegem: “We zijn klaar voor de competitiestart”

“Ik kijk zeker uit naar de competitiestart”, zegt doelman Yanni De Vriendt. “We hebben een goede voorbereiding achter de rug en ik denk dat we klaar zijn voor de competitie. Een voorbereiding is nodig, maar uiteindelijk is iedereen er toch op gebrand om de competitie aan te vatten.”

“Wat ik leerde uit die voorbereiding? We hebben stappen gezet, vooral in het drukzetten. Het was ook een groot voordeel dat we heel de voorbereiding bekerwedstrijden konden afwerken. Een match met inzet is toch anders dan een oefenmatch.”

Het bekerparcours strandde uiteindelijk in de vijfde ronde. “Dat het wel goed ging dit seizoen in de beker? Ja klopt, met als uitschieters Lokeren en Luik. Op Luik winnen was zeker niet evident. Ze speelden met een complete ploeg, dus heel straf dat we daar winnen. Dat toont ook ons groepsgevoel en hoe het vertrouwen zit bij ons. Tegen een heel erg goed Lokeren er eervol uitgaan, is zeker geen schande. We kunnen ons nu focussen op de competitie.”

Bovenaan meedraaien

“Hoe ik vooruitblik op komend seizoen? Ambitie is er bij ons. We willen bovenaan meedraaien. Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. Onze kern is gericht versterkt. Een goede start gaat belangrijk zijn, maar laat ons niet te veel vooruitkijken en match per match proberen te winnen.”

Zaterdag komt Eppegem op bezoek. “Tegen Eppegem hebben we het nooit makkelijk gehad en ik verwacht dus ook niet dat we ze zomaar aan de kant zullen zetten. Maar we gaan uit van ons eigen sterkte en gaan vol voor de drie punten.”

“Of ik graag meteen die eerste clean sheet wil pakken? Ja, een clean sheet is altijd een mooi extraatje. Dat bewijst dat de organisatie goed staat. Het belangrijkste blijft nog altijd winnen. Natuurlijk is het zoals elk jaar opnieuw een doelstelling om zo weinig mogelijk tegendoelpunten te krijgen. Vorig jaar waren de statistieken goed, hopelijk dit jaar nog beter”, besluit De Vriendt.

Er kwam verder nog slecht nieuws uit het kamp van Tempo Overijse. De blessure van Robin Peeters is zwaar. Het zal zes tot acht weken duren vooraleer de middenvelder terug kan beginnen trainen.