Yanni De Vriendt en Tempo Overijse maken de verplaatsing naar Rumbeke: “Ik verwacht een hele gemotiveerde tegenstander”

“Ik kijk al bij al tevreden terug op vorig weekend”, zegt doelman Yanni De Vriendt. “Al begon Hamme wel veel scherper aan de wedstrijd en kwamen zij ook verdiend op voorsprong. In de rust hebben we de hoofden bij elkaar gestoken en kwamen we veel scherper uit de kleedkamer. We drukten ze achteruit en werden daarvoor beloond. De ontlading was groot, want na het gelijkspel op Avanti Stekene moesten we thuis wel iets rechtzetten en dat hebben we gedaan.”

De Vriendt is op zijn hoede voor de tegenstander van morgen. “Ik verwacht een heel gemotiveerd Rumbeke. Dat is iets wat we tegenwoordig elke week meemaken. Wij worden neergezet als de te kloppen ploeg en dan merk je toch een extra motivatie bij de tegenstander. Het is aan ons om daar mee om te gaan en ons eigen spel te spelen. Er komt nu een belangrijk drieluik aan. Laat ons zaterdag maar beginnen met de drie punten.”

Groepsgevoel

“We moeten tevreden zijn over onze huidige situatie: we staan aan de leiding. Maar het is in mijn ogen nog te vroeg om een tussenbalans te maken. Misschien dat we dat over drie weken wel kunnen doen. Wij moeten gewoon naar onszelf kijken. Match per match. Dan is het aan ons om ervoor te zorgen dat we aan de leiding blijven staan.”

“Wat er belangrijk zal zijn om bovenaan te kunnen blijven? Elke wedstrijd opnieuw met veel grinta beginnen, is de boodschap. Als we dat doen, kunnen we tegen elke ploeg in onze reeks winnen. Anderzijds als we niet honderd procent voor de dag komen, kunnen we ook van elke ploeg verliezen. Iedereen beseft waar we staan en waar we naartoe willen, dus het zal zeker niet aan scherpte ontbreken.”

“Of het groepsgevoel onze sterkte is? Jawel zeker, anders kan je ook niet bovenaan staan. We weten wat we aan elkaar hebben en iedereen is heel hecht met elkaar. Tempo Overijse is een warme club en iedereen staat heel dicht bij elkaar. Supporters, staff, spelers, bestuur, enzovoort. Dat is zeker een sterkte”, besluit De Vriendt.