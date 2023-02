Yanni De Vriendt en Tempo Overijse laten kans om aan de leiding te komen liggen: “Geen man overboord”

“We begonnen moeilijk aan de wedstrijd”, luidt de analyse van doelman Yanni De Vriendt. “Roeselare zette goed druk op en wij waren iets te nonchalant om daar onderuit te voetballen. Na twintig minuten herpakten we ons en kwamen we beter in ons spel.”

“Roeselare kreeg nog één goede kans voor de rust, maar we gingen 0-0 rusten. Na de pauze kwamen we op 0-1 na een hoekschop en hadden we de wedstrijd onder controle. We kregen de kansen om de score uit te diepen, maar dat lieten we na. Aan de overkant scoorde Roeselare nadat een bal niet weggeraakte in onze zestien. We gingen nog vol voor de drie punten, maar die goal kwam niet en op het einde moesten we zelfs nog oppassen voor een tegenprik.”

Nog niets verloren of gewonnen

De kloof met Voorde-Appelterre blijft één punt. “Dat het een gemiste kans was? Ja, op drie punten. Scoorden we de 0-2 dan was de match gespeeld, maar goed dat is nu niet zo. Geen man overboord. Doordat Voorde-Appelterre ook punten liet liggen, is er nog niets verloren of gewonnen.”

“We kijken naar onszelf, maar natuurlijk ook naar hun resultaten. Dat is niet meer als normaal. Het is nog lang. Elke wedstrijd zal moeilijk worden. Iedereen is tegen ons ook dubbel gemotiveerd, maar daar gaan we goed mee om. Ons spel was zondag buiten de eerste twintig minuten wel oké, dus we bouwen gewoon rustig verder en zien wel waar dat eindigt.”

Opmaken voor de topper

Komend weekend staat er geen wedstrijd op het programma. Zo krijgen de Overijsenaren twee weken de tijd om zich klaar te stomen voor de topper tegen Voorde-Appelterre in eigen huis op zaterdag 25 februari. “Een leuke clash en dat is alleen maar de verdienste van beide ploegen.”

“We kijken er enorm naar uit en gaan ons er goed op voorbereiden zodat we klaar zijn om er een mooie wedstrijd van te maken. De wedstrijd gaat niet allesbepalend zijn. We hebben nog negen finales en weten wat ons te doen staat.”

“Dat we winnaar wel een serieuze tik uitdeelt? Mentaal zal het misschien wel spelen, maar in deze reeks is alles zo onvoorspelbaar. Drie weken geleden stonden we op zeven punten en kijk nu is dat één puntje. Het zal spannend blijven”, besluit De Vriendt.