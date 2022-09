Yann Gboho in volle aanpassing aan speelwijze van Cercle Brugge: “Goed gevoel overgehouden aan Vitesse”

“De verandering van land is wat mij betreft het moeilijkst”, zegt Gboho op gedempte toon. “Ik heb vorig seizoen tien maanden in Nederland verbleven, nu tracht ik me hier in België snel thuis te voelen.”

Niet spiegelen aan Matondo

Gboho werd door Rennes als vijftienjarige weggeplukt de opleiding van FC Rouen. De in Ivoorkust geboren Fransman speelde een 20-tal wedstrijden in de basis van Rennes, waar hij ploegmaat was van Jérémy Doku. Tijdens zijn uitleenbeurt aan Vitesse scoorde hij vorig seizoen tweemaal in 17 wedstrijden in de Gelredome.

“Op het eind werd ik afgeremd door een blessure, maar ik kijk toch met positieve gevoelens op die periode in Arnhem terug”, aldus Gboho. “Bij mijn transfer naar Cercle was ik weer volledig fit. De coach wilde me nog niet meteen in het bad gooien. Omdat Cercle Brugge een bijzonder specifieke speelwijze heeft, was hij van oordeel dat ik twee weken intense trainingsarbeid in de benen moest hebben. Voor mij is het voetbal gebaseerd op snelle en hoge pressing volledig nieuw. Het vergt veel kracht en energie, maar ik denk wel dat ik me op korte termijn zal aanpassen. Zo snel mogelijk voor een basisplaats in aanmerking komen is mijn eerste mikpunt. Ik heb wel de indruk dat het voetbal hier in België veel fysieker is dan in Nederland.”