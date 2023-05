Yann Gboho (Cercle Brugge) wil zich nog tonen in de slotmatchen: “Het klikt tussen mij en Kevin Denkey”

Voetbal eerste provinciale Eksel promoveert voor het eerst naar de nationale reeksen: “Met jongens van onder de kerktoren”

KFC Eksel heeft deze week geschiedenis geschreven. De Noord-Limburgers pakten in de eindronde in eerste provinciale een ticket voor de nationale reeksen. “Een unicum, want nooit eerder speelde Eksel hoger dan de hoogste provinciale reeks”, vertelt een trotse voorzitter Jean-Paul Vandael. “Bovendien deden we het met vooral jongens uit de eigen club. Het is trouwens de bedoeling dat we die koers blijven varen.”