Yanis Rucquois bezorgt FC Mandel United in laatste minuut de eerste thuiszege van het seizoen : “We blijven in een goede afloop geloven”

De 20-jarige Yanis Rucquois, flankspeler, scoorde in de allerlaatste minuut de winnende treffer. “Het was een vrij evenwichtige match”, weet de in Sint-Genesius-Rode wonende Rucquois, die vorig seizoen in Griekenland actief was. “We hadden wel de betere kansen maar het zag er lange tijd naar uit dat we voor de zoveelste keer onvoldoende zouden beloond worden voor onze prestatie. Gelukkig kreeg ik in de allerlaatste minuut nog een voorzet vanop de flank toegestuurd, kapte ik enkele spelers uit en kon ik die 2-1 tegen de touwen trappen. Een super tof moment want wat is er voor een voetballer leuker om in de allerlaatste minuut de winnende treffer te scoren. Eindelijk nog eens een driepunter en dat moet geheel de club nu toch voldoende extra vertrouwen geven. De opluchting was groot en we konden eindelijk eens een feestje bouwen.”