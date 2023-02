Yani Van Den Bossche en Knokke verdedigen topvijfplaats tegen Jong AA Gent: “Komende twee matchen zijn van cruciaal belang”

“De komende twee weken zijn van cruciaal belang”, stelt Van Den Bossche. “Tegenstanders AA Gent B en Francs Borains tellen respectievelijk één en twee punten minder dan wij. Willen we onze ambitie om in de top te eindigen waarmaken, dan moeten we punten pakken tegen die rechtstreekse concurrenten. Voor mij maakt het geen verschil of we tegen een beloftenploeg als Gent of een ervaren eerstenationaler als Francs Borains spelen. Het is elke week en tegen elke tegenstander hard werken om onze punten te pakken.

Afgelopen weekend pakte Knokke nog eens de volle buit, na twee gelijke spelen op rij. “Vooral in het 2-2-gelijkspel tegen Visé gaven we nogal knullig twee punten uit handen in het wedstrijdslot”, vervolgt de Wielsbekenaar. “Tegen Winkel Sport waren we zodoende gebrand op een nieuwe overwinning, maar we speelden niet onze beste wedstrijd. In de eerste 45 minuten lagen we onder en geraakten we er voetballend niet uit. We hadden meeval dat we op het einde van de eerste helft wel twee keer konden scoren op een stilstaande fase, via Ghesquière en Vanraefelghem. Dat was een mentale opdoffer voor Winkel. Na de pauze moesten wij geen risico’s meer nemen en slaagden we er vrij vlot in om onze dubbele bonus met succes te verdedigen.”