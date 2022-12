Yani Stevenheydens treedt dankzij de RACB in de voetsporen van Stoffel Vandoorne: “Mijn leven zal er vanaf nu helemaal anders uitzien”

Road To F4 is een initiatief dat sinds het begin van het seizoen bij de jonge karters de toekomstige talenten van de Belgische autosport opspoort. Na een beraadslaging van de jury volgde het verdict: Yani Stevenheydens werd de winnaar van het RACB National Team Stuurwiel. Volgend jaar kan hij zo in de kleuren van het RNT het Franse kampioenschap Formule 4 afwerken, het kampioenschap waar het voor Vandoorne ook begon.

“Dit was een uitstekende jaargang van het Stuurwiel”, analyseerde Stoffel Vandoorne. “Het algemene niveau van de kandidaten was uitstekend. Al heel snel wist Yani Stevenheydens zich te onderscheiden. Hij legde de lat meteen heel hoog en wist die voorsprong op zijn medekandidaten te behouden. Voor mij persoonlijk was het best emotioneel om me opnieuw op de plek te bevinden waar ik in 2009 het Stuurwiel wist te winnen. Ik had wel heel wat minder stress dan toen en zeker ook minder dan de kandidaten nu. Het F4-kampioenschap is een heel goede leerschool voor de eenzitterij. Het vormt een stevige basis om zich in de kijker te rijden en zo de fundering van een mooie carrière te leggen.”