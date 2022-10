Yana De Leeuw en Hermes Oostende missen hun competitiestart niet met 3-0-zege tegen Antwerp: “We moesten onze focus behouden”

Veldrijden juniores Stan Craps begint goed aan crosscam­pag­ne: “Eerste podium gaf meteen veel vertrouwen”

Vorig seizoen behoorde Stan Craps bij de nieuwelingen tot de betere renners in het peloton. In het veldrijden stapte hij in september al over naar de juniores. In januari volgt dezelfde overstap op de weg. De Huldenbergenaar lijkt niet veel moeite te ondervinden om in de oudere leeftijdscategorie meteen zijn draai te vinden.

11:17