Yana Daniëls pakt titel met Liverpool Women en promoveert naar Engelse hoogste klasse: “Uniek gevoel”

VROUWENVOETBALYana Daniëls verliet vorig seizoen Bristol City met een degradatie uit de Women’s Super League om terug te keren naar de ambitieuzere tweedeklasser Liverpool Women. De titel én promotie afdwingen was het enige doel. De ironie wil dat de 29-jarige aanvalster uit Sint-Laureins zich afgelopen weekend met de Reds verzekerde van eindwinst in het kampioenschap.... op het veld van Bristol, 2-4 werd het.

“Hiervoor kwam ik terug naar Liverpool”, zegt Daniëls, die ook volgend seizoen nog onder contract ligt bij de Reds. “Door in de tweede klasse te gaan voetballen, zette ik een stap terug om er nu twee vooruit te zetten. Er was heel wat veranderd op bestuursniveau bij Liverpool en er was een duidelijke ambitie. Geen loze woorden, maar een plan dat werd onderbouwd met een evenwichtige en ruime kern.”

“Daar plukten we de vruchten van. Aanvankelijk lag alles nog vrij dicht bij mekaar bovenaan, maar de laatste weken namen we steeds meer afstand. Misschien hadden we het iets vroeger moeten afmaken, maar de stress nam het over op een bepaald moment.”

Apotheose

“Toen ook Bristol fouten maakte, wisten we dat het niet meer fout kon gaan en dus volgde afgelopen weekend de apotheose”, gaat Daniëls voort. “Het werd een open wedstrijd waarin wij steeds het mentale voordeel hadden omdat we telkens op voorsprong klommen. In het laatste kwart van de wedstrijd trokken we het laken helemaal naar ons toe.”

“Dat het net in Bristol gebeurde, voelde voor mij niet super speciaal”, geeft Daniëls mee. “Ik ken er nog wel bestuursleden, maar veel speelsters zijn er niet over van vorig seizoen. We waren vooral blij dat het in een mooi stadion gebeurde en niet op een van de accommodaties van de kleinere ploegen die wat weg hebben van de Sunday League. Maar uiteindelijk maakte het weinig uit waar je zo’n titel pakt. Het gevoel is uniek.”

“En ik heb er absoluut mijn steentje aan kunnen bijdragen”, weet Daniëls. “In competitieverband speelde ik alles en kwam ik tot dusver aan 4 goals en 9 assists. Afgelopen weekend begon ik dan wel op de bank omdat ik net hersteld was van een lichte enkelblessure, maar de coach gaf me gelukkig nog wat minuten. Dat maakte alles compleet.”

En het feestje? “Dat was best hevig”, lacht Daniëls. “De busrit van Bristol naar Liverpool duurt zo’n die à vier uur en we waren sneller terug dan verwacht. Of we nu ook gehuldigd worden met een open bus door de stad? (lacht) dat zal er niet in zitten, maar de club is wel bezig met andere initiatieven. Zo is het mogelijk dat we in de bloemetjes gezet worden tijdens de rust van de mannenwedstrijd tussen Liverpool en Tottenham op 7 mei. Om dan erkenning te krijgen voor een vol Anfield in zo’n topper is absoluut iets om naar uit te kijken.”

Geen Flames

Een sportief hoogtepunt voor Daniëls dus, maar dat krijgt geen vervolg bij de Red Flames. Ondanks een positieve evaluatie na de eindzege in de Pinatar Cup weerhield bondscoach Serneels haar niet in zijn selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden van de Flames tegen Albanië en Kosovo de komende dagen. “Heel zuur”, steekt Daniëls haar ontgoocheling niet onder stoelen of banken. “De coach belde me op om te zeggen dat hij tevreden was over mijn stage, maar dat hij me ziet als een ‘9' en daar nu voor andere pionnen kiest. Ella (Van Kerkhoven, red.) is natuurlijk een pure spits en ik ben dat minder. Dan kan ik niets anders doen dan me neerleggen bij die keuze en keihard vechten om te bewijzen dat ik een plaats heb bij de selectie.”

“Maar deze ontgoocheling onderstreepte wel nog eens dat ik me helemaal moet toeleggen op het clubvoetbal. Als ik een uitnodiging krijg voor de Flames ga ik er met plezier op in, maar momenteel is het bijzaak. Die ingesteldheid moet me beschermen tegen de teleurstelling. Al is nu de titel met Liverpool wel een hele mooie troost en de bekroning van mijn seizoen. De nationale ploeg heeft met mij nu een extra supporter”, besluit de ex-speelster van onder meer OH Leuven, Sint-Truiden, Lierse en Anderlecht.

Volledig scherm Yana Daniëls (r.) viert de vierde goal in de kampioenenwedstrijd tegen Bristol. © Liverpool Women / RV

Volledig scherm Liverpool Women, met Daniëls onderaan in het midden, is kampioen en viert die titel in Bristol met de meegereisde fans. © Liverpool Women / RV