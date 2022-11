Yan Vorogovskiy (RWDM) op zijn hoede voor Dender: “We onderschatten geen enkele tegenstander”

voetbal - challenger pro leagueMet een derby op Dender vangt RWDM als leider de tweede competitiehelft aan. De Oost-Vlaamse promovendus is met een zeven op negen in de laatste drie duel aan een sterke remonte bezig. Na zeges tegen drie titelkandidaten, die het maximum van de punten opleverden, zal RWDM met een ander tactisch plan moeten uitpakken om de volle buit mee te graaien.

Tegen topploegen Beerschot, Beveren en Lierse had de ploeg van trainer Vincent Euvrard beduidend minder balbezit, maar werd telkens keer gewonnen. Een bewijs dat veel balbezit hebben niet altijd nodig is om positieve resultaten te boeken. RWDM heeft immers zelf al meerdere keren ondervonden dat dit ook slecht of minder goed kan aflopen. Zo vergooide het tegen Jong Genk (1-1) en Lommel (2-1) liefst vijf kostbare punten. Tel die bij het huidige aantal en de Brusselse club had met zesentwintig punten los op kop gestaan in de Challenger Pro League. Maar “als” en “dan”, dat telt niet. Op het einde van het seizoen heb je wat je verdiend hebt.

Yan Vorogovskiy is één van de vaste waarden in de basisploeg van trainer Euvrard.

“Toch is dat niet vanzelfsprekend. Door de grote concurrentie kan niemand het zich veroorloven om achterover te leunen. Tot dus ver mag en kan ik niet klagen over mijn prestaties, maar ik werk daar dan ook keihard voor. Ik wil steeds progressie maken om een completere voetballer te worden.”

De linksachter, die niet benauwd is om tijdens een match meermaals de volledige flank af te dweilen, beseft dat Dender een andere tactiek vereist dan tegen bijvoorbeeld Beveren.

“We zullen meer initiatief moeten nemen. Belangrijk is dat we heel efficiënt blijven in de afwerking. Van onderschatting is absoluut geen sprake. De trainer heeft er ons al verschillende keren op gewezen dat Dender met een 13 op 18 in de laatste zes duels statistieken kan voorleggen die vergelijkbaar zijn met een parcours van een titelkandidaat. We zijn dus gewaarschuwd.”

Ondanks de leidersplaats halfweg de reguliere competitie, houdt de Molenbeekse trainer de voetjes van zijn spelers stevig op de grond.

“Klopt”, bevestigt Yan Vorogovskiy. “De sfeer mag dan al heel goed zijn, onze coach waakt erover dan we de juiste focus blijven houden. We zijn er ons van bewust dat het Dender van nu niet meer te vergelijken is met de ploeg van de heenwedstrijd.”