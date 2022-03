Yan De Maeyer draagt met goal steentje bij in zege van Tempo Overijse tegen Sint-Niklaas: “Één van mijn mooiste goals uit mijn carrière”

voetbal derde nationale ATempo Overijse heeft op gepaste wijze gereageerd na de 3-0-nederlaag in Lebbeke. De Overijsenaren wonnen afgelopen zaterdag met 2-0 van Sint-Niklaas en staan zo dankzij de nederlaag van Erpe-Mere United op Rhodienne-De Hoek (1-0) steviger op de vierde plaats. We vroegen doelpuntenmaker Yan De Maeyer naar zijn analyse van de wedstrijd.

“Het belangrijkste was dat we reageerden na de nederlaag in Lebbeke”, zegt hij. “Daar was het ondermaats met de 3-0-eindstand al na dertig minuten op het scorebord. Dat was jammer voor de meegereisde supporters. We wilden ons zeker niet achter excuses verstoppen en moesten ervoor zorgen dat we het de volgende wedstrijd beter deden.”

Dat lukte zaterdagavond aardig. “We hebben ons goed opgepept voor de wedstrijd tegen Sint-Niklaas en stelden dat we met zo goed mogelijk voetbal de drie punten bij ons gingen houden. Op stilstaande fases konden ze wat gevaarlijk zijn, maar in het algemeen hebben we weinig weggegeven.”

Het was Yan De Maeyer die eigenhandig de 1-0 op het scorebord knalde. “Mooi dat ik kon scoren. Als verdediger is dat natuurlijk altijd leuk. Het was wel een hele mooie goal. Ook al scoor ik niet veel, was dit toch één van mijn mooiste goals uit mijn carrière. Het deed heel veel deugd om mijn steentje bij te dragen.”

“Ik voelde tijdens die sprint wel iets in mijn hamstring, waardoor ik na de pauze wat met de rem op moest spelen. Leuk dat onze kapitein Delorge op het einde er nog 2-0 van kon maken. Zo was de wedstrijd gespeeld en pakten we de drie punten.”

Focus behouden

“Hoe we vooruitkijken? Het valt natuurlijk af te wachten hoe het juist zit met de eindrondes enzovoort die we al dan niet nog zullen moeten spelen. We moeten gewoon naar onszelf kijken en zo goed mogelijk ons best blijven doen.”

“Elke match begint het opnieuw en gaan we vol voor de drie punten. Dat is het begin. De focus moet er blijven. Het klinkt heel cliché, maar we moeten het match per match bekijken. We zullen dan wel zien waar we eindigen en wat er ons nog rest richting volgend seizoen”, besluit De Maeyer, die met Tempo Overijse zondag naar Jong Lede trekt.

