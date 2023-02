Yacine Bentayeb verhuisde van Tienen naar Patro Eisden en werd er meteen profvoetballer: “Een jongensdroom werd waar”

Droom wordt werkelijkheid

Van de ene op de andere dag prof worden, het is voor Bentayeb ook een stap in het onbekende. “Het was inderdaad toch wel even aanpassen en een tandje bij steken. Eigenlijk besef ik het nog steeds niet. We trainen nu tweemaal per dag en het gaat er heel intensief aan toe. Trainer Stijnen wil iedereen in topconditie op het veld hebben en legt de klemtoon op het fysieke vlak. Terecht. Ik vind het een hele eer dat ik deze kansen bij Patro krijg. Het is een ambitieuze club, die mikt op promotie naar 1B. Ik wil als dank voor mijn overgang mijn steentje hiertoe bijdragen. Eisden is de beste club van de reeks, al weet ik dat de stap naar promotie nog lang is. Hoe ik de topper tegen Luik meemaakte? Allereerst was ik dankbaar dat ik meteen op een basisplaats mocht rekenen. Ik heb heel wat spurtjes en aanvallen gelanceerd. Het ging er bijwijlen hard aan toe. Maar dat hoort nu eenmaal bij een topper. De elleboogstoot tegen de kaak van Yassin Gueroui was er echter ver over. Zoiets hoort niet op een voetbalveld”, aldus Bentayeb.