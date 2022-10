Yacine Bentayeb en KVK Tienen krijgen tegen Mandel United uitgelezen kans om op te schuiven in het klassement: “Klaar om het volle pond te geven”

Met de top zes achter de rug en naast het gelijkspel in Luik ook de drie punten van Rupel Boom erbij oogt de situatie van KVK Tienen opeens een stuk comfortabeler in eerste nationale. Maar om de trein echt helemaal op de rails te krijgen, is er geen betere manier denkbaar dan in het eigen Bergéstadion nog eens de volle buit te pakken.

Met de komst van Mandel United, dat in het klassement onder Tienen gerangschikt staat, lijken de omstandigheden ideaal om nog eens ouderwets uit te halen. Temeer omdat de Suikerploeg terug over meer offensieve vuurkracht beschikt. Zo wordt Andries Claes klaargestoomd en maakte Yacine Bentayeb in Luik al een meer dan geslaagde rentree. “Ik was ook zelf heel tevreden met mijn invalbeurt. Als je na twee à drie maanden afwezigheid meteen de weg naar doel weet te vinden en de ploeg zo aan een verdiend punt kunt helpen, dan kan je denk ik niet meer vragen”, reageert de Fransman. “Waarom mijn terugkeer zo lang aangesleept heeft? In de voorbereiding sukkelde ik eerst met de knieën en daar kwam nadien nog een scheurtje in de quadriceps bovenop. Een frustrerende periode, zeker als je zoals ik pas nieuw bent bij de club. Voetbal is uiteraard ook een echte passie, dus het doet deugd om terug voluit te kunnen gaan.”

Dribbelaar

Bentayeb voetbalde in het verleden in de vierde afdeling in eigen land en was vorig seizoen aan de slag bij toenmalig reeksgenoot La Louvière Centre. “Ze zakten echter naar tweede nationale en ik zelf wilde maar al te graag op dit niveau actief blijven”, legt de flankaanvaller uit. “De interesse van Tienen kwam dus op het juiste moment. Ik voelde meteen heel veel vertrouwen in de gesprekken met de coach en binnen de club koesteren ze toch de ambitie om tot een stabiele eerstenationaler uit te groeien. Hoe ik mezelf als voetballer zou omschrijven? Als iemand die graag zoveel mogelijk de bal voelt en vervolgens die dribbel aangaat (knipoogt). Qua positie zie ik mezelf vooral vanaf de linkerflank opereren, al kan ik zoals in La Louvière ook op de tien spelen of zoals in Luik als tweede spits.”

Gemiste voorbereiding

“Of ik al fit genoeg ben om te starten? Die keuze laat ik aan de coach over”, houdt Yacine Bentayeb zich op de vlakte. “Ik ben natuurlijk nog niet 100%, zo’n gemiste voorbereiding maak je niet zomaar goed. Maar ik voel me wel goed in mijn vel en ben klaar om het volle pond te geven tussen de lijnen. Starten of niet, ik hoop vooral dat we de punten kunnen thuishouden tegen zo’n rechtstreekse concurrent als Mandel United. We gaan sowieso voor de winst, maar dat doen we eigenlijk iedere week wel. We moeten gewoon op hetzelfde elan verder blijven gaan, want in Luik waren we negentig minuten lang op de afspraak.”