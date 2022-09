Xaydee Van Sinaey Van Memorial Igor Decraene naar WK: “In Australië mag ik me twee keer bewijzen”

Over een parcours van ruim tien kilometer moest Xaydee Van Sinaey tijdens de Memorial Igor Decraene enkel Febe Jooris met veertien seconden laten voorgaan. Op haar beurt was ze een halve minuut sneller dan Cleo Kiekens. Het lijkt Van Sinaey niet veel uit te maken aan welke discipline ze zich waagt. “Ik werd al vier keer Belgisch kampioen in het tijdrijden en heb op dat vlak dus wel al enige ervaring opgedaan. In de Memorial Igor Decraene ging het vlot, al stond er wel veel wind. Ik ben tevreden met het resultaat. Misschien zat er wat meer in, maar honderd procent op mijn sterkst was ik nog niet. Ik zit immers in volle voorbereiding naar het WK toe.”

Aangenaam telefoontje

Xaydee Van Sinaey vernam dat ze als junior uitgezonden wordt naar het wereldkampioenschap in Wollongong. Een echte verrassing is dat niet. De tijdrit werkt ze samen met Febe Jooris af. Voor de wegrit voegen Jade Linthoudt en Fleur Moons zich bij de selectie. “In Australië mag ik me inderdaad twee keer bewijzen. Bondscoach Ludwig Willems belde me zelf op om mijn selecties bekend te maken. Dat gebeurde net voor alles online werd gezet. Het was een fijn belletje. Ik had een sterk EK gereden, zodat ik hoopte om ook naar het WK te mogen gaan, maar echte zekerheid had ik niet. Op zich werd er geen reden gezegd waarom ik erbij ben, maar mijn resultaten zijn er uiteraard. Het feit dat ik kan klimmen, was zeker een pluspunt. Op 20 september rijd ik eerst de tijdrit. Vier dagen later volgt de wegrit. Of ik Wollongong al eens opgezocht heb op google? Zeker en vast (lacht). Het is een provinciestad honderd kilometer ten zuiden van de hoofdstad Sydney. Het is de eerste keer dat ik buiten Europa aan de slag mag gaan. Voor mij is dit een fantastisch avontuur, maar ik wil mijn land ook met trots vertegenwoordigen op het WK.”