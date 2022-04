Xaydee Van Sinaey twee keer op het hoogste podium: “Start van het seizoen verloopt helemaal naar wens”

Op het eerste zicht ging het om een gewone koers in Beernem. Xaydee Van Sinaey nuanceert dat beeld meteen met recht en reden. “Het ging om een gravelrace, waarin we ronden van tien kilometer moesten afwerken. Driekwart daarvan was offroad. Modder, zand, gravel, … het wisselde af. De gewone koersfiets werd aan de kant gehouden. Voor één keer moest ik het opnieuw stellen met de crossfiets. Toch kon je de koers in Beernem niet echt vergelijken met een veldrit. Daar moet je veel draaien en keren en komt er veel techniek bij kijken. In Beernem waren er lange stukken rechtdoor. De verschillen aan de finish liepen echt op. Enkel Shanyl De Schoesitter kon lang bij mij blijven. Pas in de laatste ronde liet ze me gaan. Verrassend was dat niet, vermits zij nog nieuweling is. De Nederlandse Isere Koster werd derde, maar dat was al op meer dan vier minuten.”