Xaydee Van Sinaey rijdt zaterdag WK voor juniores in Hoogerheide: “Ik heb na mijn griep opnieuw het goede gevoel te pakken”

Veldrijden dames junioresZaterdag bijten de dames juniores de spits af op het wereldkampioenschap veldrijden. In het Nederlandse Hoogerheide mag wat verwacht worden van Xaydee Van Sinaey. De allroundster uit Geraardsbergen bewees vorig weekend met een tweede plaats in de manche van de Wereldbeker in Besançon dat ze klaar is voor de titelstrijd.

De selectie van Xaydee Van Sinaey voor het wereldkampioenschap was geen verrassing. “Officieel vernam ik mijn selectie voor het WK op de persconferentie, maar in het achterhoofd besefte ik al langer dat ik naar Hoogerheide zou mogen gaan. Ik heb er een goed seizoen opzitten en wil dat graag dit weekend in schoonheid afsluiten.”

“Donderdag reisden we naar Hoogerheide af, zodat we rustig kunnen verkennen. Het is de eerste keer dat ik in Hoogerheide van start ga, zodat het voor mij een beetje een stap in het onbekende wordt. Vorig jaar werd er bij de juniores afgelast omwille van corona. Het feit dat Hoogerheide net over de grens ligt, zal voor een toestroom van Belgische fans zorgen. Mijn supporters zullen op post zijn.”

Volledig scherm Xaydee Van Sinaey verwacht de internationale concurrentie uit Nederland, Canada en Frankrijk. © Belga

Goede voorbereiding

Kort na Nieuwjaar kampte Xaydee Van Sinaey met griepverschijnselen, maar de ziekte lijkt tot het verleden te behoren. Het kostte haar het BK, maar geen WK-ticket. “In Benidorm (achtste plaats, red.) liep het al vlot. Die manche van de Wereldbeker werd gecombineerd met een stage in Spanje. Een week later werd ik tweede in Besançon. Ik heb na mijn griep opnieuw het goede gevoel te pakken. Die omloop zal wellicht kunnen vergeleken worden met het parcours in Hoogerheide. In beide gevallen gaat het om een snel traject.”

Gemengde aflossing

Vrijdag mag Xaydee Van Sinaey al eens proefdraaien in het WK gemengde aflossing. “Ik weet niet goed wat ik van die race mag verwachten, maar het is wel leuk. Het wordt een eerste verkenning van de omloop. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen start er één junior, één belofte en één eliterenner. Mijn startpositie ken ik nog niet. Wellicht zal de concurrentie hier komen uit Frankrijk, Nederland en Italië. Individueel is het moeilijk om te voorspellen. Alles hangt kort aan elkaar. Ik hoop op de top vijftien.”

