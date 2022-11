Xaydee Van Sinaey pakt brons op het EK: “Overtreft mijn stoutste dromen”

Van Sinaey dook als derde het veld in, maar na de eerste ronde klokte ze pas als zevende af. “Klopt, maar ik ben mijn eigen tempo blijven rijden. Omdat er verschillende rensters wegvielen, ben ik kunnen opschuiven en na twee ronden zat ik weer vooraan. Ik kreeg er zowaar extra krachten door”, lacht Van Sinaey. “Op dat moment groeide ook het geloof in een medaille.”

Problemen met klikpedalen

De Oost-Vlaamse nestelde zich in de kopgroep, maar in de derde ronde moest ze toch weer lossen. “Het duurde even voor ik een antwoord vond op de tempoversnellingen vooraan, maar in de voorlaatste ronde ben ik weer kunnen aansluiten. In de echte finale moest ik de Italiaanse en de Nederlandse laten gaan. Ik koos ervoor om niet meer van fiets te wisselen waardoor ik moeilijkheden had met in mijn klikpedalen te komen. Op dat moment was de kans op goud ook weg.”

Derde plaats en brons dus voor Van Sinaey die daarmee een al heel sterk 2022 bekroond. “Het WK veldrijden in de VS moest ik als gevolg van corona aan mij laten voorbijgaan, maar dit jaar stond ik wel aan de start van een EK en een WK op de weg en nu dit EK. Ik mag niet klagen over 2022”, aldus de Belgische kampioene in het veld die in 2023 de overstap maakt van Acrog Balen naar Crelan-Fristads. “Dat is een mooie nieuwe stap in mijn loopbaan.”

Meedoen voor de prijzen

Is de juniore uit Geraardsbergen er al uit waar haar toekomst ligt? “Ik rijd graag op de weg en ik rijd graag in het veld. Ik heb nog tijd om een keuze te maken. In die zin is de kans die ik krijg bij Crelan-Fristads een goede zaak. Ik werk er in de zomer een wegprogramma af.” De medaille bij de meisjes-junioren is ook een goede zaak voor de Belgische vrouwencross. “Absoluut. Ik bewijs samen met onder meer Fleur Moors toch dat we ook bij de vrouwen weer meedoen voor de prijzen.”