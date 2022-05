Xaydee Van Sinaey na brons op BK: “Toch weer een podiumplaats op een kampioenschap”

Als ze naar een kampioenschap gaat haalt Xaydee Van Sinaey het podium. Begin dit jaar kroonde de eerstejaarsjuniore zich in Lombardsijde tot Belgisch kampioene in het veld. Op 1 mei werd ze in Gavere tweede op het BK tijdrijden, zondag in Moorslede derde in het wegkampioenschap.

Het is niet altijd zo, maar in Moorslede serveerden de meisjes junioren een vrij geanimeerde wedstrijd. Onder meer de rensters van Acrog-Tormans waren meteen vrij actief. Zo ging Cléo Kiekens vroeg in de aanval met Julia Grégoire en Maaike De Mits. Het trio werd op een stevige plensbui getrakteerd. De Mits kwam ten val en verloor haar plaats in de spits. Even later werden ook de twee andere vluchters gegrepen. Het sein voor Hesters om al een stevige prik uit te delen. De Gentse reed een ronde alleen voorop, maar werd ingerekend. Ook Febe Jooris probeerde het solo. De nationale kampioen tegen de klok kreeg evenmin een vrijgeleide. Xaydee Van Sinaey hield zich schuil in het eerste peloton dat halfweg al was uitgedund tot circa dertig rensters.

Bijna onderkoeld

“Ik had het koud, kon amper schakelen”, beweerde Van Sinaey. “Door die regen en hagel in het begin van dit kampioenschap was ik onderkoeld geraakt. Ik leek nooit meer mijn normale lichaamstemperatuur te bereiken. Tot de zon er in de finale weer wat doorkwam. Dat was mijn redding, ik kon mijn vingers opnieuw bewegen. Maar Hélène Hesters heb ik nooit zien vertrekken. In de slotronde zat ik achter een valpartij. Ik vermoed dat Hélène dan is weggereden. Heel even is er achter haar gekoerst, maar op een smal baantje viel het weer helemaal stil. In de laatste rechte lijn dacht ik dat we haar nog konden pakken, maar dat lukte net niet. Los daarvan, Hélène Hesters is een hele mooie winnares. Deze titel heeft ze verdiend.”

Probleem met ploeg

En Van Sinaey was een gelukkige derde. “Heel tevreden met dit brons: dit is toch weer een podiumplaats op een kampioenschap”, glunderde Van Sinaey. “Neen, over de tactiek van de ploeg kan ik niets zeggen. Ik heb niet zo’n goeie relatie met mijn team, contact heb ik niet echt meer. Doordat ik het in de loop van dit kampioenschap zo koud kreeg heb ik zelf niets ondernomen, maar ik ben wel altijd blijven meekoersen met de rest. Alleen voor Hélène Hesters terug te halen kwam we nipt te laat.”