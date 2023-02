Xaydee Van Sinaey doet net niet mee voor de medailles op het WK in Hoogerheide: “Niet verwacht, maar wel heel tevreden”

Veldrijden WK juniorsGeen tweede medaille voor Xaydee Van Sinaey die na de bronzen plak in de mixed team relay vijfde werd in de titelstrijd bij de meisjes-junioren. De Oost-Vlaamse leek bij het ingaan van de laatste ronde tevreden te moeten zijn met plaats vijf, maar in de slotfase kwam ze nog heel erg dicht bij de derde plaats. “Ik ben zelf wat verrast, nog het meest omdat ik net niet mee kon doen voor de bronzen plek.”

Op het EK in Namen pakte Xaydee Van Sinaey nog brons, in Hoogerheide werd het een vijfde plaats. Een resultaat waarmee ze kan leven. “Ja, ik ben tevreden met dit resultaat”, reageert ze, maar ze voegt er meteen aan toe dat ze in de slotfase nog even droomde van een nieuw podium. “Ik kwam inderdaad heel erg kort. Jammer dat ik net niet mee was met hen. Al moet ik ook toegeven dat ik niet meer verwacht had na een zwaar seizoen. Anderzijds, op vijf seconden van brons eindigen, is ook een beetje zuur.”

Twee overwinningen

Van Sinaey zette met het WK ook een punt achter haar veldritseizoen. De focus gaat nu op de weg. De junior uit Schendelbeke won dit seizoen twee wedstrijden, twee keer een manche van de Coup de France. In de wereldbekers voor junioren deed ze niet vaak mee voor de prijzen. Vorige week werd ze wel tweede in de wereldbeker in Besançon. Net achter Ava Holmgren, zus van de nieuwe wereldkampioen en zelf tweede in Hoogerheide. Stopt ze met een goed gevoel of had het toch net iets mee mogen zijn?

“De vijfde plaats is een mooie bevestiging, maar ik had liever het hele seizoen goed gereden”, klinkt het. Dat de Canadese tweelingzussen de regenboogstrijd gedomineerd hebben, vindt Van Sinaey geen verrassing. “Ze zijn al het hele seizoen heel constant en de voorbije weken staken ze uitdrukkelijk de neus aan het venster. Toch is heel straf dat ze allebei op het podium staan. Het heeft wel een voordeel, want ze kunnen samenwerken in de koers en maken elkaar sterker op training.”